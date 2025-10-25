獨家》噁！恆春非法背包客棧老闆闖房脫褲打手槍 對3女棉被噴液體

王姓民宿老闆趁房客熟睡，竟潛入四人房對著棉被公然打手槍自慰。（被害者提供）

3名國際交換學生在恆春一家背包客棧遭遇驚魂！24日凌晨5時許，50幾歲的王姓民宿老闆趁房客熟睡，竟潛入4人房對著棉被公然打手槍自慰，嚇壞未完全入睡的女學生小燕（化名）。事後，3人連忙收拾行李，奔向50公尺外的恆春警分局報案，警方目前依法偵辦中；屏東縣府交旅處證實，該民宿為非法經營，將依法稽查開罰，呼籲民眾選擇合法旅宿以確保安全。

事發當晚，3名來台潛水旅遊的國際交換學生入住恆春老街上的「33背包客棧」4人房，因第4名房客未歸，房門未上鎖。凌晨5點左右，小燕聽到開門聲，本以為是晚歸房客，卻赫然發現民宿老闆褪下褲子，對著她們的棉被做出猥褻（打手槍）行為。燈光全暗，小燕因恐懼不敢動彈，待老闆離開後，她驚慌失措叫醒另兩名同伴，3人迅速收拾行李，於6點左右抵達恆春警分局報案。

小燕表示，她們選擇價格較低的背包客棧，入住時老闆態度正常，無特別交談，甚至深夜還見他帶狗上樓休息，沒想到竟發生如此駭人事件。「真的很恐怖，女性自由行一定要小心！」她事後將經歷上網公開，提醒其他旅客注意安全。

恆春警方獲報後立即展開調查，針對民宿老闆涉嫌《刑法》第235條公然猥褻罪及《性騷擾防治法》相關罪嫌進行追查，棉被上的不明液體證據也將送DNA鑑定。警方表示，已依程序傳喚老闆到案說明，並調查是否有其他類似案件。

屏東縣政府交通旅遊處指出，「33背包客棧」未依法登記為合法旅宿，已違反《發展觀光條例》。交旅處將對該民宿進行稽查，依法開罰，並要求立即停止營業。交旅處提醒，非法民宿缺乏安全管理，易衍生糾紛，呼籲民眾旅遊時務必選擇合法旅宿，保障自身權益。

「33背包客棧」未依法登記為合法旅宿。（記者蔡宗憲攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法