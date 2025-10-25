為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    狼師洩題給女童又襲胸 判刑3年10月將入監

    2025/10/25 06:53 記者鮑建信／高雄報導
    某國小老師為女學童補習，涉嫌洩題又襲胸，不服高雄高分院判罪，上訴被駁回，即將入監執行。（情境照）

    某國小老師為女學童補習，涉嫌洩題又襲胸，不服高雄高分院判罪，上訴被駁回，即將入監執行。（情境照）

    南部博士肄業某國小老師甲男，教導學童A女數學時洩題，並涉嫌摸胸搓乳頭，經最高法院撤銷發回2次，被高等法院高雄分院更二審依強制猥褻罪，判處徒刑3年10月，他不服上訴被駁回，即將入監執行。

    據了解，2015年8月起，甲男在某國小服務，後來擔任國小6年級A女數學老師。2019年11月27日中午午休期間，他在電腦教室內，為A女教授數學習題，涉嫌伸出雙手抱住她腰部，再往上撫摸胸部等處。

    甲男稱，從未將段考題目事先交給A女練習，第2次數學段考，其他同學也得高分，是因為出重複題目讓同學練習。況且，如果A女第2次數學段考前1天被猥褻，應會有學習上的影響，但她數學還是考高分，否認犯行。

    高雄高分院更二審調查，第2次段考由被告命題，A女數學拿高分，並是全班第2名，其餘段考分數都很差，認為事先洩題讓她練習。另據A女和相關證人指證，及她有明顯創傷後壓力症候群，仍然判處甲男3年10月徒刑，他不服上訴，被最高法院判決駁回，全案落幕。

