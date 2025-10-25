為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台中大雅移工命案　越籍男持刀砍死同鄉遭聲押禁見

    2025/10/25 02:21 中央社

    越南籍范姓男子昨天前往同鄉黎男位於台中的住處，雙方口角後，持刀將對方砍傷送醫不治，警方循線逮捕范男及涉藏匿犯嫌的陳男2人送辦，檢方偵辦後今天凌晨聲押范男，其餘2人交保。

    台灣台中地方檢察署今天發布新聞稿表示，檢方24日獲報，大雅區中清路旁有1名男性民眾倒臥傷重不治，經指揮台中市警察局大雅分局進行蒐證調查，確認死者身分為逾期居留的越南籍21歲黎姓男子。

    經警方至案發現場勘驗、採集相關跡證，及調取監視器影像清查後，查出逾期居留的越南籍32歲范姓男子，於24日凌晨4時多，至黎男位於大雅區的租屋處，因故與死者發生口角衝突後，竟持水果刀殺害對方。

    范男犯案後，即搭乘台灣籍陳姓男駕駛的車輛逃逸，前往另名越南籍移工位於台中市大里區的住處藏匿，經專案小組循線逮捕范男，並將協助藏匿的陳男等2人拘捕到案。死者遺體經檢察官會同法醫相驗後，已擇期解剖，並指揮警方續行調查。

    范男等3人昨天晚間由警方移送台中地檢署偵辦，經檢察官複訊後，認定范男涉犯刑法殺人罪嫌重大，且有相當理由認有逃亡、湮滅證據及勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押禁見。

    另外，陳男等2人涉犯刑法藏匿人犯罪，諭知陳男以新台幣25萬元、越南籍被告1萬元交保候傳。（編輯：徐睿承）1141025

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播