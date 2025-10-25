為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    東山吉貝耍夜祭登場　曾智勇：台灣原住民必須正名

    2025/10/25 00:48 中央社

    台南東山吉貝耍西拉雅族夜祭昨晚登場，首次獻上「米糕豬」因應非洲豬瘟；原住民族委員會主委曾智勇表示，台灣原住民是台灣的主人，必須要正名，才能證明台灣是民主化國家。

    東山吉貝耍西拉雅族夜祭是國家重要民俗，因應非洲豬瘟禁令，夜祭無法「獻豬還願」，昨晚首次以糯米塑形的「米糕豬」替代，獻上3隻給阿立母。

    適逢立法院10月17日三讀通過平埔原住民族群身分法，曾智勇參加夜祭指出，此法總算通過跨出，原民會準備好了，也願意和西拉雅等族人對談修改法令，台灣原住民有16族，第17族應該是西拉雅族。

    曾智勇表示，台灣原住民就是台灣的主人，必須要正名，才能證明台灣是民主化的國家，台灣原住民人口數還是太少，若再多一點，就能讓台灣看見。

    曾智勇說，世界原住民族運動會預定12月初登場，屆時帛琉、吐瓦魯、馬紹爾，紐西蘭毛利人等11個國家將來台參加，屆時南島國家互相交流研討，也讓台灣原住民被全世界看見。

    「吉貝耍」是台南市東山區東河里古地名，在西拉雅族語是「木棉花部落」。吉貝耍部落擁有5座家族公廨及1座大公廨，全村居民幾乎是阿立母的忠實信徒，72%住家神龕頂桌上或壁腳，供奉著「阿立矸仔」（祖靈瓶），這種祖靈信仰密集現象堪稱台灣第一。

    豬是夜祭活動重要祭品，昔日「獻豬」都是現宰後祭拜阿立母，如今是買或租用宰殺完豬隻，擺放於特製竹架。依吉貝耍祭典儀式規定，不論豬隻是自行宰殺或租用購買，豬頭一定要留下來，隔天還要還「願尾」，才算是完整的「還願」。（編輯：徐睿承）1141025

