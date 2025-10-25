簽「專任」約卻不懂條文 婦人賣房被仲介提告索賠

顏姓婦人自稱識字不多，以為簽的是刊登廣告書，實為專任委託契約，後來另找仲介賣出自家房地，遭原仲介求償76萬元，台南地院判違約但僅賠19萬元。（資料照，記者王捷攝）

跟房仲簽約後賣出自己的房子，識字不多的顏姓婦人，誤以為是簽約讓房仲幫忙刊登廣告，沒想到簽的是專任委託契約，她又找新仲介賣房，原仲介提告求償76萬元。台南地方法院判決顏婦違約，但認違約金過高，改判賠19萬元。

顏婦於前年8月跟不動產公司簽署專任委託銷售契約，委託出售台南市某區土地與建物，委託期間一年，銷售價2580萬元，約定僅由該公司獨家仲介。未料她在去年7月間由另家不動產公司居間，以1900萬元售出房地，違反專任約定，原仲介依契約主張成交價4％報酬，求償76萬元。



顏婦辯稱，當初只是看到原仲介的廣告後致電詢問，業者當天就帶著契約上門，指著簽名處要她簽下，並未解說內容，也沒讓她攜回審閱。她識字不多，以為只是一般委託，後來朋友提醒「專任」是不得再委他人銷售，才多次打電話要求下架。她並查到廣告標示「暫停出售」，主張雙方已合意終止契約，且實際交易完成在10月，已不在委託期間內。

法院認為，雙方於前年8月14日簽約，距委託起始日仍有3天以上可供審閱，若真有疑慮可在期前解除，並未違反消保法。顏婦提出的「暫停出售」僅證明暫停廣告，不能證明雙方已解約，且房地實際出售日期是去年的7月26日，仍在專任契約期間內，違約成立。

法官依民法第252條酌減違約金，指出仲介確有勞務投入，但期間也曾暫停銷售，距離期滿僅剩24天，損失有限，如按成交價4％計算違約金過高，應減為1％，即19萬元，其餘請求駁回。

