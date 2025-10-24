彰化罕病女遭詐30萬元 女大生車手還不起 法官罕見加重判刑

女大生騙罕病女30萬，彰化地院法官加重判刑。（資料照記者顏宏駿攝）

現年25歲的黃姓女大生擔任取款車手，到彰化田中向患有罕見疾病的張女收款，張女每月要付3萬元醫藥費，被抖音的虛擬貨幣廣告吸引，希望多點賺錢，豈料中了圈套，30萬元全交給黃姓女大生，黃女轉手賺到9000元，很快被警方逮到，彰化檢方求刑1年2月，該案日前審理終結，法院審酌被害人處境和犯案情節，法官罕見認為檢方求刑過輕，判刑1年10月，併科罰金6萬元。

就讀某大學的黃女，去年3首度加入詐團，提供自己的帳戶就獲得1萬5千的收入，其帳戶被用來洗錢，10天內被18名被害人匯入350萬元，她跟其中8名被害人取得和解，一審被判4月徒刑。但張女並未獲得教訓，還進一步做起假虛擬幣的幣商，全台各地收款。

去年1月他接獲上手通知，到彰化田中收款，而這次的被害人非常特別，她是患有罕見疾病的張女，張女每月須付醫藥費3萬元，為了靠投資多賺錢，他被被詐團於抖音網路社群投放的假廣告吸引，主動聯繫對方後，被引導進入其架設的LINE投資群組，詐團教她下載虛假的電子錢包和APP，再派黃女前去家裡收款，張女把身上僅有的積蓄30萬全交給對方，事後因無法出金才發覺這是一場騙局，報警鎖定交款車手黃女，此時她已被羈押台南看守所。

黃女面對彰化檢警，刻意賣慘，她說，自己還在唸大學，父母離異，之前因母親罹癌，她為了籌醫藥費和生活費，才想要加入車手，母親才於去年9月過世；這次彰化出任務，獲得9000元的收益，她很想跟被害人道歉，也願意配合查緝，釣出上手。檢方考量她的犯後態度，和詐騙金額30萬元，求刑1年2月。

但案件進入法院審理，被害人張女強調「我是罕見疾病的患者」，為了投資才被騙，她只想拿回被騙的錢。

法官問張女有沒有辦法還，張女回答，「沒辦法」，因為她被揪出在全台犯案多起，受害人逾22人，面臨賠償金高達775萬元，她說，自己沒有家人可以協助，也沒有錢賠償給被害人。

法官表示，此案檢方求刑1年2月，考量本案犯罪情節、被告另案參與及判決刑度，求刑仍嫌過輕，因此判決1年10月，併科罰金6萬元。

