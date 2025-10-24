為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    因小失大！高雄中油組長改標案收賄9萬9判緩刑 撤職、停用2年

    2025/10/24 22:41 記者楊國文／台北報導
    中油鄭姓組長被查出替廠商改標案收賄5萬和1台軟水設備共值9萬多元，不僅刑事被判有罪、緩刑5年，懲戒法院將他判決撤職、停止任用2年。（記者楊國文攝）

    中油鄭姓組長被查出替廠商改標案收賄5萬和1台軟水設備共值9萬多元，不僅刑事被判有罪、緩刑5年，懲戒法院將他判決撤職、停止任用2年。（記者楊國文攝）

    中油公司油品行銷事業部高雄營業處鄭姓工務組長，涉嫌利用審核採購案職權，向投標廠商暗示住處需要一台「軟水設備」，廠商馬上派人到府安裝完成後，鄭姓組長特地開會將標案內容修改成對廠商有利，廠商得標後奉上5萬元紅包致謝，經檢廉查獲、起訴，高雄地院考量鄭認罪、繳回9萬多元犯罪所得，貪污罪判鄭男2年、緩刑5年；懲戒法院認為鄭男影響公營事業辦理採購案的正當性，重判撤職、並停止任用2年，可上訴。

    判決指出，中油每年都會公開招標辦理「高雄區土木及建築零星修護長約」，負責該案的鄭姓組長與得標的楊姓廠商（檢方緩起訴處分）熟悉，2021年初，楊姓廠商發現中油一直沒有開出修復標案，於是向鄭男洽詢。

    鄭姓組長與楊男接觸過程中，暗示自己小港區住處正準備安裝一台軟水設備，楊男意會後，安排軟水廠商到鄭男安裝一台市價4萬9200元的軟水設備。

    鄭男收受淨水器後不久，該標案就複審通過展開採購程序，楊男公司順利以1300萬得標後，認為部分標案內容對他不利，於是再請鄭男幫忙。

    鄭男在中油召開會議，會中決議「部分工項確有價格不符市場行情之情事，擬以總價不變且兼顧市場行情之原則調整單價」，楊男見狀，又以裝有5萬元現金的信封交給鄭男當「謝禮」。

    廉政署獲報展開調查、約談，將鄭男移送檢方偵辦，高雄地檢署依貪污罪將鄭起訴。

    高雄地院認為，鄭男坦承犯行，並在檢察官偵查時已全數繳回犯罪所得9萬9000多元，給予減刑，依貪污治罪條例不違背職務收賄罪判刑2年、緩刑5年，應向公庫支付40萬元，可上訴。經濟部將鄭男移送懲戒。

    鄭男辯稱，一時失慮觸法，深感悔悟，且於偵審中均認罪，並主動繳回犯罪所得，涉案財物均為廠商主動交付，並非他主動索賄；關於收受軟水設備部分，他有付款意願，但廠商不願報價，以致無從付款，收受5萬元部分，乃未能即時返還。請求考量他犯後態度良好，所涉情節尚屬輕微，給予從輕處分。

    懲戒法院一審審理認為，鄭男當時身為中油油品部人員，在辦理該標案採購程序過程中，竟為一己之私收受廠商賄賂，破壞公務員應具備廉潔形象，並影響公營事業辦理採購案的正當性，判鄭男撤職、並停止任用2年，可上訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播