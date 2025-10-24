因小失大！高雄中油組長改標案收賄9萬9判緩刑 撤職、停用2年

中油鄭姓組長被查出替廠商改標案收賄5萬和1台軟水設備共值9萬多元，不僅刑事被判有罪、緩刑5年，懲戒法院將他判決撤職、停止任用2年。（記者楊國文攝）

中油公司油品行銷事業部高雄營業處鄭姓工務組長，涉嫌利用審核採購案職權，向投標廠商暗示住處需要一台「軟水設備」，廠商馬上派人到府安裝完成後，鄭姓組長特地開會將標案內容修改成對廠商有利，廠商得標後奉上5萬元紅包致謝，經檢廉查獲、起訴，高雄地院考量鄭認罪、繳回9萬多元犯罪所得，貪污罪判鄭男2年、緩刑5年；懲戒法院認為鄭男影響公營事業辦理採購案的正當性，重判撤職、並停止任用2年，可上訴。

判決指出，中油每年都會公開招標辦理「高雄區土木及建築零星修護長約」，負責該案的鄭姓組長與得標的楊姓廠商（檢方緩起訴處分）熟悉，2021年初，楊姓廠商發現中油一直沒有開出修復標案，於是向鄭男洽詢。

鄭姓組長與楊男接觸過程中，暗示自己小港區住處正準備安裝一台軟水設備，楊男意會後，安排軟水廠商到鄭男安裝一台市價4萬9200元的軟水設備。

鄭男收受淨水器後不久，該標案就複審通過展開採購程序，楊男公司順利以1300萬得標後，認為部分標案內容對他不利，於是再請鄭男幫忙。

鄭男在中油召開會議，會中決議「部分工項確有價格不符市場行情之情事，擬以總價不變且兼顧市場行情之原則調整單價」，楊男見狀，又以裝有5萬元現金的信封交給鄭男當「謝禮」。

廉政署獲報展開調查、約談，將鄭男移送檢方偵辦，高雄地檢署依貪污罪將鄭起訴。

高雄地院認為，鄭男坦承犯行，並在檢察官偵查時已全數繳回犯罪所得9萬9000多元，給予減刑，依貪污治罪條例不違背職務收賄罪判刑2年、緩刑5年，應向公庫支付40萬元，可上訴。經濟部將鄭男移送懲戒。

鄭男辯稱，一時失慮觸法，深感悔悟，且於偵審中均認罪，並主動繳回犯罪所得，涉案財物均為廠商主動交付，並非他主動索賄；關於收受軟水設備部分，他有付款意願，但廠商不願報價，以致無從付款，收受5萬元部分，乃未能即時返還。請求考量他犯後態度良好，所涉情節尚屬輕微，給予從輕處分。

懲戒法院一審審理認為，鄭男當時身為中油油品部人員，在辦理該標案採購程序過程中，竟為一己之私收受廠商賄賂，破壞公務員應具備廉潔形象，並影響公營事業辦理採購案的正當性，判鄭男撤職、並停止任用2年，可上訴。

