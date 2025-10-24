設局「八點檔假槍擊」詐財180萬 老大坑小弟「錢岳母」判2年3個月

綽號「蝦子」的邵姓男子為錢設局，夥同小弟在安平演出假槍擊戲碼，騙小弟前岳母簽7張本票，拿走180萬元擺平，事後小弟良心發現坦承犯行，全案曝光。（記者王捷攝）

台南上演八點檔「假槍擊」詐財戲碼。綽號「蝦子」的邵男得知蘇姓小弟前岳母有錢，先找其他小弟向她借錢引發糾紛，再開空氣槍騙有人受傷，騙前岳母簽本票、拿出180萬，最後蘇男因良心發現讓案件曝光，台南地方法院依詐欺罪判邵男2年3個月。

據了解，邵男得知蘇男的前岳母有錢，先安排陳姓小弟向前岳母借錢，還不出來以後，陳男假意約前岳母出面談債務，地點選在安平德陽艦旁，由蘇男陪同前岳母出面，當晚陳男出言挑釁作勢動手，隨行不詳男子依計朝陳男方向開空氣槍，現場響聲驚擾後眾人離去。

事後，蘇男與邵男的另一名王姓小弟，把前岳母帶往友人住處，按照劇本稱邵男在黑社會很有勢力，可請邵男出面擺平。

邵男又向前岳母誆稱，如果有死人要3000萬元，沒有死人2000萬元，但因為有他出面，所以跟與對方談到1300萬元，要求被害人以本票擔保。為取信，王男與蘇男當場簽下共600萬元本票，被害人照指示簽7張各100萬元本票，全部交由邵男收走。

由於蘇男的兩個小孩是給前岳母照顧，他良心發現才向前岳母說了這場騙局，前岳母先以180萬元贖回本票，但越想越不甘，遂展開錄音蒐證，經過警方調查，認為是邵男主導，陳男與王男配合前置與現場演出，蘇男參與設局但案後坦承。

法院以3人以上共同詐欺取財論罪，量刑斟酌分工、犯後態度與未與被害人調解等情，判邵男、陳男各2年3月，王男2年，蘇男1年3月。

