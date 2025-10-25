獨家》郭再添發監前潛逃被通緝 多名支持者受牽連被判刑

通緝中的郭再添。（資料照）

國民黨籍前屏東縣議員郭再添因地下匯兌案，今年5月被判刑4年確定，卻在入獄前潛逃，另外還涉及的違反選罷法、反滲透法、藥事法等案件，經屏東地院審理告一段落，除郭再添無法作成判決，4名郭的支持者被依違反選罷法判4至6個月不等徒刑，均可易科罰金，郭的中國籍妻子王曉燕因違反藥事法，日前已被屏東地院判刑6個月，可易服勞役，可上訴。

郭再添與妻子王曉燕在2022年底議員選舉期間，涉嫌接受中資從中國引進未經衛福部核准輸入的「蓮花清瘟膠囊」及「DEWEI快篩試劑」，置於競選服務處供選民索取並發放，屏東地檢署偵辦後依違反反滲透法、藥事法及選罷法等罪嫌對郭再添夫婦起訴；郭再添為國民黨員，但2022年以無黨籍身分參選屏東縣議員並當選。

此外，郭再添在選舉期間，夥同多名支持者前往新園鄉陳姓鄉民代表候選人競選服務處包圍滋事，並毆打陳姓候選人（事後撤回告訴），無視警方制止，出言恐嚇，檢方一併依妨害公務、恐嚇等罪起訴郭再添及多位涉案的支持者。

屏東地院審理後，認為王曉燕違反反滲透法罪證不足，犯行不成立；違反選罷法部分僅構成預備投票行求賄賂或不正利益罪，宣告褫奪公權1年；違反犯藥事法部分，法官認為她觸犯轉讓禁藥罪，判刑6個月，不得易科罰金，但可易服勞役；其餘4名涉案的支持者呂、馮、鄭及郭男則被依脅迫妨害他人競選未遂罪，分別判處4至6個月不等徒刑，褫奪公權2至3年不等，均可易科罰金。

郭再添因非法從事兩岸地下匯兌被判刑4年確定，卻在入監前潛逃無蹤，檢方拘提無著後於今年5月23日發布通緝，法定行刑權時效為30年，外界普遍認為他已逃往中國。

通緝中的郭再添。（擷取自法務部調查局網站）

