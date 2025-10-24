為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    未經同意收男友手機又不說門號 少女被老爸打傷堅持提告

    2025/10/24 22:12 記者蔡彰盛／新竹報導
    少女收男友手機不透露門號遭父打傷，她提告堅不和解讓父判刑。（情境照）

    少女收男友手機不透露門號遭父打傷，她提告堅不和解讓父判刑。（情境照）

    新竹縣張姓男子不滿未成年女兒未經他同意，就收受男友贈送的手機，且拒不告訴老爸手機門號，張男憤而對女兒動手成傷，女兒則控告老爸傷害且堅不和解，最後檢方將老爸起訴，新竹地院依成年人故意對少年犯傷害罪，判處張男拘役40日，且因本案是加重其刑，不得易科罰金。

    法官調查，去年10月8日晚間9點多，張男在新竹縣住處內，因不滿未成年女兒未經其同意即收取男友贈送手機，且拒絕告知該手機門號，竟徒手拉扯女兒手部、頭部，並將其身體摔至地面，且於爭搶手機期間，不斷拉扯女兒，致女兒受有後枕部挫傷、前頸挫傷、後背挫傷、左手擦挫傷、左手腕瘀挫傷等傷害。

    案經張姓少女向檢警控告父親，檢方認為張男所為，係犯兒童及少年福利與權益保障法與刑法之成年人故意對少年犯傷害罪，因此提起公訴。

    法官認為，由於本案被告與被害少女間具有家庭暴力防治法所定之家庭成員關係，本案屬於對家庭成員間實施身體不法侵害之行為，成立家庭暴力防治法所稱之家庭暴力罪，並應依兒童及少年福利與權益保障法規定，加重其刑。

    法官審酌被告與告訴人為父女關係，並在本案案發地點共同生活，僅因管教問題與未成年女兒發生爭執、衝突，即傷害少女，致少女身心受有傷害，所為應予譴責。

    張男犯後雖坦承犯行，並表示願與女兒和解之意，然為女兒所拒，最後依成年人故意對少年犯傷害罪，處拘役40日，以示警懲。

    此外，法官指出，張男於本案成年人故意對少年犯傷害罪，屬刑法加重之罪，因此不得易科罰金。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播