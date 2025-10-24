大樂透頭獎11連摃下期飆4.3億！10/24 今彩539、中秋加碼也摃龜

10月24日開獎的第114000258期今彩539及第114000099期大樂透雙雙摃龜。（台彩提供；本報合成）

10月24日開獎的第114000258期今彩539及第114000099期大樂透雙雙摃龜。大樂透中秋加碼100組100萬元摃龜，剩8組未開出。

第114000099期大樂透中獎號碼「13、22、23、33、39、40，特別號：31」。頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共53注中獎，每注可得6萬349元；肆獎共139注中獎，每注可得1萬4792元；伍獎共2843注中獎，每注可得2000元；陸獎共3834注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬7608注中獎，每注可得400元；普獎共5萬2100注中獎，每注可得400元。

請繼續往下閱讀...

第114000099期49樂合彩中獎號碼為「13、22、23、33、39、40」。四合2注中獎，可得20萬元；三合共109注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2675注中獎，每注可得1250元。

第114000258期今彩539中獎號碼為「08、11、13、37、38」。頭獎摃龜；貳獎共197注中獎，每注可得2萬元；參獎共6142注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬2711注中獎，每注可得50元。

第114000258期39樂合彩中獎號碼為「08、11、13、37、38」。四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共165注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬2499注中獎，每注可得1500元。

第114000258期3星彩中獎號碼為「179」。壹獎共112注中獎，每注可得5000元。

第114000258期4星彩中獎號碼為「7001」。壹獎共12注中獎，每注可得50元。

大樂透中秋加碼100組100萬元開出8組，總中獎注數0注。台彩說，大樂透中秋加碼100萬獎項尚有8組未開出，將於下期（28日）繼續加開。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法