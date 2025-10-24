全國首創新北企業義消成軍 同場授旗義消競技代表隊

新北市政府、消防局今天為全國首創「企業義消」舉辦成軍典禮，同場為將參加全國義消體技能交流賽的新北隊授旗，數百名消防、義消見證，士氣高昂。（記者吳仁捷翻攝）

今天光復節連假首日，新北市政府、消防局為全國首創、中國探針、南亞塑膠等企業員工組成的「企業義消」盛大舉辦成軍儀式，期望透過系統化課程與實作演練，培訓具消防專業的義消團隊，強化企業自主防災與社區韌性能量；新北市政府也同步為將參加全國義消體技能交流賽（義消競技）的新北隊授旗，數百名消防、義消齊聚一堂，現場士氣高昂。

新北市政府今天下午在板橋國中體育場舉行「新北市企業義消成軍、暨義消競技新北市代表隊授旗典禮」，新北市長侯友宜、消防局長陳崇岳與新北議長暨義消總隊長蔣根煌共同主持典禮，當義消代表接過義消旗，現場掌聲如雷，展現爭取佳績的氣勢。

請繼續往下閱讀...

侯友宜、蔣根煌等人，同時見證新加入新北市義消家族的企業義消成軍，象徵公私協力防救災體系的再度強化。陳崇岳表示，企業義消成立展現企業善盡社會責任，也體現落實防災自主與強化公私協力；未來企業義消將在突發災害第一時間進行初期應變、引導疏散、協助消防單位進場等關鍵角色，成為企業工安第一道防線。

新北市消防局民力應用科長顏一加表示，新北市今年共有59名義消選手，參加全國義消競技火災搶救、救護技術、車禍救援、無人機運用及繩索救援等5大項目，展現新北義消的團結、活力。

顏一加表示，義消選手平日工作仍犧牲假日、休息時間積極訓練，展現高度奉獻精神，授旗除了向市民們展現防救災能量，也為將參加全國義消體技能交流賽的新北代表隊加油打氣；侯友宜也到無人機、火災搶救等攤位聽取簡報，感謝所有義消付出。

新北市消防局表示，將持續支持義消體系的發展，並深化與企業、救難志工的合作，致力打造更安全、更有韌性的城市環境。

新北市政府、消防局今天為全國首創「企業義消」舉辦成軍典禮，同場為將參加全國義消體技能交流賽的新北隊授旗，數百名消防、義消見證，士氣高昂。（記者吳仁捷翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法