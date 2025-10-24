為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    婦人失蹤79年宣告死亡 銀行急著要她「死」 原因曝

    2025/10/24 20:18 記者王捷／台南報導
    曾婦在日治時期戶籍登記在台南州台南市開山町二丁目83番地，現今開山路35巷39弄一帶，台新主張曾婦光復後初次設籍時失蹤。（翻攝中央研究院百年地圖）

    台新銀行為回收債權，鎖定債務人繼承的遺產，卻卡在死亡認定。原來台新主張1873年出生的曾婦超過百歲，請法院將死亡公示催告縮為2個月，但台南地方法院駁回，仍依規定公告6個月，並於今年光復節前夕裁定曾婦死亡。

    台新銀行是曾姓男子的債權人，為了處理繼承問題，主張曾男的長輩曾姓婦人自從1945年台灣光復後就失蹤，行蹤長期不明，銀行若要執行債務，須先完成繼承或選任遺產管理人。

    台新認為，曾婦的戶籍資料年代有誤，她是昭和6年、1873年出生，依家事事件法規定，年滿百歲者的死亡公示催告可縮為2個月，以期早日確定法律關係、加快債權回收。

    台南地院在今年3月首次裁定，准許台新銀行聲請死亡宣告，但要公告6個月，尤其他鄉相關人可能提供曾婦的生死訊息。台新不服抗告，認為曾婦可能已經失蹤快80年了，如果現在還活著，也已經超過百歲了，請求縮短催告期限。

    合議庭5月裁定指出，以家事事件法第156條規定，死亡宣告的公示催告原則為6個月以上，百歲以上者「可以」依法院裁量來縮短，不是可以一律縮短到2個月，為了維護民眾權益，維持公告6個月公告，駁回台新銀行抗告。

    這個月公告期滿，無人陳報曾婦生存，台南地院在光復節前，依修正前民法第8條及第9條的推定規則，認定曾婦自1946年10月1日初次設籍後即失蹤，至修法前生死不明已逾10年，依規定推定死亡時間為1956年10月1日中午，宣告曾婦死亡。

