晴空匯火警2勇消殉職 監院報告指調度混亂是主因 竹市消防局回應了

新竹市晴空匯火警釀2勇消殉職。（記者洪美秀攝）

新竹市慈雲路晴空匯去年5月26日發生高樓層火警導致2勇消殉職，監察院今天（24日）發布新聞稿及公布調查報告，指市府未全盤掌握入室人員名單、指揮調度混亂，制度失靈是主因。

消防局表示，市府已掌握調查報告內容，將虛心檢討並持續精進，強調配合監察院及中央災調會調查，也提出公安345政策、火場安全管制作為、無線電改善、個人救災裝備提升、強化公安簽證項目或設備改善等作為。

市府指出，事故發生後就配合監察院及中央災調會之調查，詳實提供救災現場資訊，監察院報告中所述救災過程，本為陳述及還原救災當時的時序與事實，市府在市議會定期會也進行完整專案報告，此殉職事故發生，已令全體消防與義消無比哀痛，市府及中央各部會多已完成多項改善或積極進行中，持續落實防救災精進作為。市民如欲了解詳實資訊，可到監察院網站進行調查報告查閱。

新竹市慈雲路「晴空匯」28層樓高社區去年5月26日發生火警，造成2消防員李詠真、周立鑫在救人過程中殉職，經監察院1年多的調查，今天調查報告出爐，2勇消殉職真相也曝光，火警主因是電線短路引爆大火、且防火系統失效、通訊全斷，導致2名消防員被困活活燒死。

監院痛批，新竹消防局現場架設的通訊系統中繼台仍無法改善通訊，延誤救援黃金時間。火災後，新竹市消防局竟聲稱2名殉職消防員「太急於救人」才會未登記入室，引爆民憤。監察院調查也證實，市府未全盤掌握入室人員名單、指揮調度混亂，制度失靈才是主因。

