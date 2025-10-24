為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    女蓋濕被陳屍土城家中 同室閨密做法事鬼扯「亡靈附身」

    2025/10/24 18:38 記者徐聖倫／新北報導
    陸女遭警方依殺人罪移送法辦。（記者徐聖倫攝）

    疑點重重！39歲陸姓女子報假案稱，新北市土城某社區大樓19樓火警，警方、消防趕抵，發現根本沒有火煙，卻發現1名女屍、疑似窒息死亡，同室閨密陸女涉有重嫌。警方查看屋內凌亂、有「做法事」的痕跡，陸女精神渙散似「中邪」，無法回答問題，卻直呼「亡靈附身」，現依殺人罪嫌送辦。

    據悉，38歲死者馬姓女子逢親姊辭世，陸女為姊妹倆的閨密，本月18日前往馬女於新北市土城金城路二段某社區大樓19樓住處，陪她住一段時間。昨下午2時許，陸女打119表示上址發生火警，而警方、消防據報趕抵，根本沒有火煙，發現馬女陳屍浴室門口並死亡多時。

    警方在屋內發現一堆香灰，以及一條濕透的棉被蓋在馬女身上，四肢已有僵硬跡象，但身上沒有外傷，現場也沒有打鬥痕跡、沒有留遺書。陸女初步反應則是胡言亂語，直呼「亡靈附身」，讓警方一陣錯愕。

    警方第一時間將陸女帶回偵詢，期間陸女句句不離「神怪」，前言不對後語，精神狀況非常差，導致本案疑點重重。馬女的死因初步研判是窒息，詳細狀況將待解剖才能釐清。警方依殺人罪嫌送辦，並建請檢方聲押。

