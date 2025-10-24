為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    凌天航空歲修 空勤總隊「代班」頂強風送癌男高雄急救

    2025/10/24 17:35 記者劉禹慶／澎湖報導
    空勤總隊跨夜「代班」，完成後任務。（空勤總隊提供）

    空勤總隊跨夜「代班」，完成後任務。（空勤總隊提供）

    全年24小時無休的澎湖駐地醫療直昇機，進入歲修期，相關後送業務移交空勤總隊「代班」執行，連日來澎湖強風不斷，空勤總隊今（24）日凌晨執行澎湖縣望安機場緊急醫療後送（EMS）任務，在天候狀況許可下搶救寶貴性命。

    空中勤務總隊高雄小港駐地勤務第三大隊第一隊，昨（23）日晚間9時40分，執行澎湖縣望安機場緊急醫療後送馬公（EMS）任務。係接獲勤務指揮中心通知，澎湖縣望安鄉1名男性，因口惡性腫瘤引發急性呼吸衰竭，需緊急後送至高雄榮總，衛福部申請直升機前往執行離外島緊急醫療後送。

    空勤總隊接獲申請，查證現場天氣後，下令派遣NA-710號機執行此次EMS任務。任務機於晚間10時32分，由高雄機場起飛，以最大平飛馬力至澎湖馬公機場，接駁醫療人員後隨即飛往望安機場，機組於晚間11時38分降落望安機場搭載病患及其家屬各1員，總計搭載3員。

    晚間11時52分起飛定向高雄機場，於隔日凌晨零時30分降落高雄小港機場，病患交由救護車送醫治療，圓滿完成跨夜後送任務。此次任務飛行組員為劉姓正駕駛、呂姓副駕駛及姚姓機工長，還有凌天航空醫護組成員隨行。

    空勤總隊跨夜飛行高雄至馬公至望安，接送病患後送高雄醫院。（空勤總隊提供）

    空勤總隊跨夜飛行高雄至馬公至望安，接送病患後送高雄醫院。（空勤總隊提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播