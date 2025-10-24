凌天航空歲修 空勤總隊「代班」頂強風送癌男高雄急救

空勤總隊跨夜「代班」，完成後任務。（空勤總隊提供）

全年24小時無休的澎湖駐地醫療直昇機，進入歲修期，相關後送業務移交空勤總隊「代班」執行，連日來澎湖強風不斷，空勤總隊今（24）日凌晨執行澎湖縣望安機場緊急醫療後送（EMS）任務，在天候狀況許可下搶救寶貴性命。

空中勤務總隊高雄小港駐地勤務第三大隊第一隊，昨（23）日晚間9時40分，執行澎湖縣望安機場緊急醫療後送馬公（EMS）任務。係接獲勤務指揮中心通知，澎湖縣望安鄉1名男性，因口惡性腫瘤引發急性呼吸衰竭，需緊急後送至高雄榮總，衛福部申請直升機前往執行離外島緊急醫療後送。

空勤總隊接獲申請，查證現場天氣後，下令派遣NA-710號機執行此次EMS任務。任務機於晚間10時32分，由高雄機場起飛，以最大平飛馬力至澎湖馬公機場，接駁醫療人員後隨即飛往望安機場，機組於晚間11時38分降落望安機場搭載病患及其家屬各1員，總計搭載3員。

晚間11時52分起飛定向高雄機場，於隔日凌晨零時30分降落高雄小港機場，病患交由救護車送醫治療，圓滿完成跨夜後送任務。此次任務飛行組員為劉姓正駕駛、呂姓副駕駛及姚姓機工長，還有凌天航空醫護組成員隨行。

空勤總隊跨夜飛行高雄至馬公至望安，接送病患後送高雄醫院。（空勤總隊提供）

