    社會

    玉山八通關驚聞求救聲！37歲協作「要命失誤」墜谷50米卡樹獲救

    2025/10/24 17:16 記者劉濱銓／南投報導
    玉山八通關有高山協作因背負裝備綑紮過高，導致撞到山壁墜落50公尺深谷，經以繩索拉上步道，已緊急送醫治療。（南投縣消防局提供）

    玉山八通關有高山協作因背負裝備綑紮過高，導致撞到山壁墜落50公尺深谷，經以繩索拉上步道，已緊急送醫治療。（南投縣消防局提供）

    玉山園區八通關古道2.3K處，今有山友路過突然聽見深谷傳出男子求救聲，南投消防人員獲報偕同園區人員趕往救援，雖男子墜谷50公尺，但意識清楚，經繩索救援拉回步道。據了解，男子為高山協作員，此次意外係因犯了要命失誤，由於背負的裝備綑紮過高，導致經過該處不慎撞到山壁，重心不穩才墜谷，所幸最後撿回一命。

    南投縣消防局表示，墜谷的是37歲全姓男子，今近午接獲山友報案，指在八通關2.3K處山谷傳來求救聲，立即派員上山，並協請玉山國家公園人員就近馳援。

    下午以繩索下切接觸到全男時，發現其卡在步道下方50公尺深谷，手部骨折、腰部疼痛，且全身多處擦挫傷，所幸意識清楚。之後搜救人員以繩索搭配擔架，一步步將人拉回步道，才解除墜谷危機，現已送醫治療。

    據了解，全男為高山協作員，此次發生墜谷意外，是因行前綑紮背負裝備時，因裝備過高，來到該路段不慎撞到山壁，才會失足墜落深谷。

    全男被搜救人員發現時，身體剛好趴在1棵樹上，雖然步道下方都是斜度達45度的陡坡，但所幸有山坡樹叢的緩衝，最後卡在樹上，幸運撿回一命。

    玉山八通關高山協作不慎墜落50公尺深谷，搜救人員以繩索搭配擔架，緩步拉上步道後緊急送醫治療。（南投縣消防局提供）

    玉山八通關高山協作不慎墜落50公尺深谷，搜救人員以繩索搭配擔架，緩步拉上步道後緊急送醫治療。（南投縣消防局提供）

