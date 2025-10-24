玉山八通關驚聞求救聲！37歲協作「要命失誤」墜谷50米卡樹獲救

玉山八通關有高山協作因背負裝備綑紮過高，導致撞到山壁墜落50公尺深谷，經以繩索拉上步道，已緊急送醫治療。（南投縣消防局提供）

玉山園區八通關古道2.3K處，今有山友路過突然聽見深谷傳出男子求救聲，南投消防人員獲報偕同園區人員趕往救援，雖男子墜谷50公尺，但意識清楚，經繩索救援拉回步道。據了解，男子為高山協作員，此次意外係因犯了要命失誤，由於背負的裝備綑紮過高，導致經過該處不慎撞到山壁，重心不穩才墜谷，所幸最後撿回一命。

南投縣消防局表示，墜谷的是37歲全姓男子，今近午接獲山友報案，指在八通關2.3K處山谷傳來求救聲，立即派員上山，並協請玉山國家公園人員就近馳援。

請繼續往下閱讀...

下午以繩索下切接觸到全男時，發現其卡在步道下方50公尺深谷，手部骨折、腰部疼痛，且全身多處擦挫傷，所幸意識清楚。之後搜救人員以繩索搭配擔架，一步步將人拉回步道，才解除墜谷危機，現已送醫治療。

據了解，全男為高山協作員，此次發生墜谷意外，是因行前綑紮背負裝備時，因裝備過高，來到該路段不慎撞到山壁，才會失足墜落深谷。

全男被搜救人員發現時，身體剛好趴在1棵樹上，雖然步道下方都是斜度達45度的陡坡，但所幸有山坡樹叢的緩衝，最後卡在樹上，幸運撿回一命。

玉山八通關高山協作不慎墜落50公尺深谷，搜救人員以繩索搭配擔架，緩步拉上步道後緊急送醫治療。（南投縣消防局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法