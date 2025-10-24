為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    這款長輩！趁兒未成年女友午睡性侵 嘉義男被判4年6月

    2025/10/24 16:41 記者林宜樟／嘉義報導
    嘉義縣男子性侵兒子未成年女友，遭判刑4年6月。（示意圖）

    嘉義縣1名男子今年4月8日下午2點多，看到兒子還未成年的女友在家睡覺，竟起色心，強行脫掉少女的褲子，不顧其反抗硬上；事後少女向母親求助，母親向警方報案，案經檢警調查起訴，嘉義地方法院日前依故意對少年犯強制性交罪，處男子有期徒刑4年6月。

    法院判決指出，男子明知少女未滿18歲，今年4月8日下午2點多見少女正在午睡，竟強行脫去少女內外褲，不顧少女反抗，對少女進行性交；警方偵辦時，男子坦承犯案，相關證詞相符，有醫院驗傷診斷書等事證佐證。

    法官審理認為，男子明知少女未成年，且與兒子交往，對男子較無防衛心，竟逞一己私慾，強行脫下少女衣褲，不顧她抗拒強制性交，行徑惡劣，嚴重戕害少女性自主權，留下難以抹滅的受性侵害記憶；考量男子犯後坦承犯行，雖有意與少女及少女母親調解，但少女及少女母親均無意願，未能成立調解，判處男子有期徒刑4年6月。

    ☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

