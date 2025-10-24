為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    塔羅占卜師性侵12歲繼女還產子 二審改重判7年半

    2025/10/24 16:25 記者陳建志／台中報導
    台中一名色繼父，趁12歲繼女熟睡性侵得逞，還造成她懷孕產子，台中高分院法官認為惡性重大，撤銷一審判決，改判7年6月徒刑。示意圖。（資料照）

    台中一名38歲的塔羅占卜師，和妻子、12歲繼女同住，卻在酒後趁繼女熟睡時脫褲性侵，並害繼女小小年紀就懷孕產子，事後在社工介入輔導時，還恐嚇「要殺社工」，法院一審依性侵、猥褻分別判決5年、3月，檢察官覺得太輕上訴，二審法官覺得他惡行重大，撤銷性侵部分改重判7年6月，其餘駁回，仍可上訴。

    這名塔羅占卜師，婚後和太太，以及太太和前夫所生的12歲繼女同住，卻在2022年8月，趁深夜少女熟睡，脫下褲子性侵得逞，少女還因此懷孕產子。沒想到隔年2月，這名色繼父有次和妻子、少女同睡時，雖中間隔著少女的母親，男子仍伸手觸摸少女胸部，經少女母親察覺喝斥才停止。

    台中地院一審審理時，男子坦承性侵但否認摸胸猥褻，辯稱當天休息昏睡，只是轉身不小碰到少女胸部，法官依成年人故意對少年犯乘機性交罪、猥褻，分別判處5年、3月，檢察官覺得太輕上訴。

    這名繼父審理時辯稱，因工作壓力，酒後判斷力下降才鑄下大錯，已經跟少女表示歉意，也有誠意和她和解，並關心她的成長和扶養的辛苦，塔羅占卜師稱少女產下的幼嬰也是他的小孩，願意負起養育責任，希望依刑法59條給予減刑。

    法官斥責，男子身為少女繼父，不思善盡照料責任，反利用少女熟睡時性侵，並造成她產下1子，且在其性侵懷孕期間，又對她性騷擾，還在本案審理期間，以激進言詞恐嚇協助的社工（另案判刑確定），可說是惡性重大，且犯後毫無悔意，猥褻部分駁回，維持3月判決，性侵部分則撤銷，依成年人故意對少年犯乘機性交罪判處7年6月徒刑，可上訴。

