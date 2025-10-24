為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    嘉義露鳥男不悔改！邊微笑邊自慰 國小女童受驚嚇

    2025/10/24 15:36 記者林宜樟／嘉義報導
    黃姓男子已多次露鳥意圖給女學生看。（示意圖）

    黃姓男子已多次露鳥意圖給女學生看。（示意圖）

    黃姓男子去年曾2度在嘉義縣公車站露鳥自慰，意圖讓等車的少女觀看，被法院判刑拘役90日；但他不思悔改，今年6月27日又騎機車到嘉義市興嘉國小附近，看到3名國小女學生在打掃，邊微笑邊露鳥給女學生看，女學生嚇到報案；檢方聲請簡易判決處刑，嘉義地方法院日前依犯公然猥褻罪，判處黃男拘役55日，得易科罰金。

    黃男曾因妨害性自主案件判刑，又在去年8月26、27日兩度在嘉義縣某公車站附近看到等車的女學生，就拉下褲襠拉鍊，以手撫摸生殖器意圖供人觀覽，後來被警方查獲被判刑。

    今年6月27日上午7點34分，黃男騎機車行經興嘉國小側門圍牆前時，見到3名國小女學生在打掃，他將機車停在女學生面前，對她們微笑，並拉下褲襠拉鍊掏出生殖器裸露給女學生觀看，女學生見狀受驚嚇，報警處理。

    警詢時，黃男坦承犯案，也有監視器畫面佐證；法官認為，黃男不思自重及尊重他人，僅為滿足一己私慾，在不特定人或多數人得以共見共聞的場所任意裸露生殖器，考量坦承犯案，國小畢業，判處拘役55日。

    黃姓男子露鳥給國小女童看被判刑。（示意圖）

    黃姓男子露鳥給國小女童看被判刑。（示意圖）

    
    
