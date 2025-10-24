國道3號8車連環車禍 國道警察花1小時才排除

國道3號中寮隧道出現8車連環車禍，幸未傳出傷亡。（民眾提供）

今天上午10點半，國道3號中寮隧道內傳出8車連環車禍，由於剛好是連假第一天，國道車流龐大，事故造成後方回堵超過8公里，國道警察花了1個多小時才解除路況，所幸車禍未釀人員傷亡，相關肇事原因待進一步釐清。

警方指出，今天上午10點多，黃姓女駕駛（39歲）開車行經國3南向378.9公里（中寮隧道內），黃女疑未保持安全距離，追撞前方林姓男子（25歲）所駕駛的自小客車、黃姓男子（50歲）所駕自小貨車。兩車被撞後，因煞車不及，再住前追撞前方楊姓男子（44歲）所駕自小客車。

楊男被撞後，又往前追撞陳姓男子（53歲）所駕自小客車，陳男車屁股被撞後，也往前追撞鄭姓男子（33歲）所駕自小客車、李姓男子（31歲）所駕自小客車，鄭、李被撞後，又追撞前方廖姓男子（38歲）所駕自小客車；由於8車撞成一團，造成後方車輛嚴重回堵，警方花了一個多小時才排除路況，經初步調查，已排除8車駕駛有酒駕行為，相關肇事責任和原因仍待進一步釐清。

