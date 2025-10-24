為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    「川習會」將聚焦芬太尼毒品 美國每年10萬人喪命、製毒技術疑來自中國

    2025/10/24 16:01 社會新聞中心／台北報導
    美國聯邦眾議院2日以407比4的壓倒性票數，通過「阻止中國芬太尼法案」，將對涉及芬太尼與其他合成類鴉片物質走私到美國的中國官員實施制裁。（美聯社檔案照片）

    「川習會」即將登場，「芬太尼」的毒品氾濫問題也是美、中兩國聚焦的議題之一，癥結點在於「芬太尼」在美國濫用已日益嚴重，每年造成約10萬人死亡，已演變為嚴重的國安與公共衛生危機，美國指向毒品走私來源自墨西哥，但背後提供製造和化學技術產業能力的應是中國毒梟。

    根據美國疾病管制與預防中心（CDC）最新數據顯示，2022年，全美因用藥過量致死的人數已突破10萬人，「芬太尼」就是主要的元凶，佔比超過7成，死者年齡以18歲至45歲居多，因為「芬太尼」的藥效比海洛因強50倍，僅需極少量即可致命，許多使用者甚至在不知情的狀況下，混入其他藥物而喪命。

    此外，「芬太尼」在青少年群體中也逐步蔓延，許多青少年透過社交媒體購買看似無害的「處方藥」，實際上卻是含有「芬太尼」的假藥，這些藥片的外觀與合法藥物無異，卻可能內含致命劑量，導致多件青少年猝死案例激增。

    根據美國執法單位調查，前總統拜登曾將「芬太尼」問題列為國家安全優先事項，並通過《2022年芬太尼相關物質管制法案》，加強對「芬太尼」類似物的管制，各州政府也積極推動「納洛酮」（Naloxone）的普及，這種藥物能迅速逆轉鴉片類藥物過量的效果，挽救無數生命。

    「芬太尼」危機帶來的社會成本同樣驚人，據統計，這場被美國稱為「寧靜的危機」，每年造成的經濟損失超過一兆美元，其中包括醫療支出、執法資源與勞動力流失等，無數家庭因失去親人而破碎，數以萬計兒童因父母成癮或死亡被迫進入寄養系統，形成難以彌補的世代創傷。

    美國政府曾針對芬太尼進行跨境打擊走私，發現大部分來自墨西哥，犯罪集團利用美、墨邊防的漏洞，將毒品混入合法貨物中運輸，儘管美國政府已加強邊境管控與國際合作，但仍防不勝防。

    在當時的美國緝毒署調查報告就認為，走私到美國的「芬太尼」雖然來自墨西哥，但「前體化學品」的主要來源卻是中國，墨西哥僅扮演「居間走私販運」的角色，在墨西哥轉化成「芬太尼」，但主要化學技術源自於中國毒梟。

    川普首次擔任總統時，曾在2018年宣布與習近平達成協議，中國允諾將「芬太尼」列為管制物質，2019年北京當局宣布，禁止所有類似「芬太尼」的藥物，一度使得走私到美國的「芬太尼」毒品稍減，但後來又故態復萌，因此外界咸認，此次「川習會」將聚焦討論「芬太尼」濫用的問題。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    美查獲的芬太尼毒品。（路透社）

