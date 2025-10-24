普發1萬來了 刑事局提醒慎防假網站、釣魚簡訊

普發現金防詐宣導圖。（刑事局提供）

行政院於9月通過「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，編列總額5500億元，其中包含普發現金2360億元；立法院於10月17日完成三讀程序，最快10月底即可入帳。刑事警察局再次提醒，政策推行在即，普發現金不會要求轉帳及填輸金融資料，慎防假網站與釣魚簡訊，避免受騙。

刑事局指出，自普發現金消息曝光以來，已發現2種相關詐騙手法，其中一種為詐騙集團假冒「普發現金入帳通知」發送釣魚簡訊，誘導民眾點擊假網站連結並輸入金融卡或信用卡資料；另一種則是假冒檢警詐騙，歹徒謊稱被害人身分遭冒用以盜領現金，誘使配合「偵辦」程序後騙走取民眾財產。

據財政部公開消息，普發現金領取方式共有5種，包括直接入帳、登記入帳、ATM領現、郵局領現及造冊發放。刑事局強調，政府不會以「簡訊通知」、「電子郵件」等方式要求民眾登錄個資，也不會透過電話要求操作ATM或網銀，且正確的政府網站網址均以「.gov.tw」結尾，且「gov」前方必為「.」，不會夾雜英文字母、數字或符號，倘若收到可疑訊息、網站或來電，應立即撥打「165」反詐騙專線查證，或撥打「110」報案。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

