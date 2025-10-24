為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    普發1萬來了 刑事局提醒慎防假網站、釣魚簡訊

    2025/10/24 15:11 記者邱俊福／台北報導
    普發現金防詐宣導圖。（刑事局提供）

    普發現金防詐宣導圖。（刑事局提供）

    行政院於9月通過「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，編列總額5500億元，其中包含普發現金2360億元；立法院於10月17日完成三讀程序，最快10月底即可入帳。刑事警察局再次提醒，政策推行在即，普發現金不會要求轉帳及填輸金融資料，慎防假網站與釣魚簡訊，避免受騙。

    刑事局指出，自普發現金消息曝光以來，已發現2種相關詐騙手法，其中一種為詐騙集團假冒「普發現金入帳通知」發送釣魚簡訊，誘導民眾點擊假網站連結並輸入金融卡或信用卡資料；另一種則是假冒檢警詐騙，歹徒謊稱被害人身分遭冒用以盜領現金，誘使配合「偵辦」程序後騙走取民眾財產。

    據財政部公開消息，普發現金領取方式共有5種，包括直接入帳、登記入帳、ATM領現、郵局領現及造冊發放。刑事局強調，政府不會以「簡訊通知」、「電子郵件」等方式要求民眾登錄個資，也不會透過電話要求操作ATM或網銀，且正確的政府網站網址均以「.gov.tw」結尾，且「gov」前方必為「.」，不會夾雜英文字母、數字或符號，倘若收到可疑訊息、網站或來電，應立即撥打「165」反詐騙專線查證，或撥打「110」報案。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播