竹南凌晨火燒車 越南籍駕駛跳車逃命無人傷

苗栗縣竹南鎮龍昇街於今（24）日凌晨1點許發生汽車火警，駕駛28歲越南籍阮姓男子及時下車逃生。（記者彭健禮翻攝）

苗栗縣竹南鎮龍昇街於今（24）日凌晨1點許發生汽車火警，駕駛28歲越南籍阮姓男子及時下車逃生，無人受傷，消防人員獲報到場撲滅火勢，起火原因待進一步調查釐清。

警方調查，越南籍駕駛阮男持有合格居留證及駕照，今天凌晨近1點許開車行經竹南鎮龍昇街路段時，引擎室突然冒出白煙，他趕忙將車輛停靠路旁下車逃生，雖嘗試自行滅火，但未果，隨後通報警方與消防單位到場協助。

警方獲報後立即趕赴現場，協助交通疏導與安全警戒，消防人員隨即撲滅火勢，現場無人員受困或受傷，也未波及其他車輛。詳細起火原因仍待消防單位進一步調查釐清。

竹南警分局呼籲，車主行車前應定期檢查車輛狀況，若行駛途中發現異味、冒煙等情形，應立即靠邊停車並遠離車輛，確保人身安全，切勿貿然靠近或自行拆修。

阮男開車行經竹南鎮龍昇街路段時，引擎室突然冒出白煙，他趕忙將車輛停靠路旁下車逃生，雖嘗試自行滅火，但未果，隨後通報警方與消防到場協助。（記者彭健禮翻攝）

