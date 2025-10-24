偷遍池上民宅、工地 慣竊落網說詞避重就輕收押

林姓慣竊偷遍池上民宅及工地。（記者黃明堂翻攝）

台東縣警察局關山分局針對近期轄內竊盜案件積極偵辦，順利破獲一起連續住宅及工地竊盜案件，順利查獲51歲慣竊林姓男子到案，並起獲多項遭竊物品及相關犯罪工具，全案依違反刑法加重竊盜罪嫌，移請台東地方檢察署偵辦，經檢方建請聲押，昨天獲台東地院裁定羈押。

關山警分局表示，自7月至10月間，池上鄉地區陸續發生多起民宅及工地遭竊案件，失主損失包括電視螢幕、工具箱組、瓦斯熱水器、電熱水器、割草機及現金等物，造成居民人心惶惶。關山警察分局獲報後，立即由偵查隊與池上聯合所組成專案小組，積極調閱各案發地點及周邊道路監視錄影畫面，分析可疑人車動態，循線鎖定具多次竊盜前科的林姓男子涉有重嫌。

經專案小組多日跟監與蒐證，確認林嫌作案時多選在人煙稀少或夜間時段，並利用熟悉當地環境之優勢犯案，報請台東地檢署指揮偵辦，獲法院核發拘票及搜索票後，於22日在池上鄉執行拘提及搜索行動，當場查獲林嫌並扣得部分贓物及作案工具。經清點後，部分失竊物已確認屬於報案被害人所有，後續將依法發還。

林嫌於警詢時，對其犯行避重就輕，專案小組掌握多項關鍵證據，包括監視錄影畫面及證人證述，足資佐證其涉案行為明確。經檢察官複訊後，認有反覆實施同類犯罪及逃亡之虞，經向法院聲請羈押獲准。

關山警察分局表示，將持續針對住宅竊盜及工地失竊案件加強防範，除加密夜間巡邏及社區訪查外，並結合村里鄰長推動「警民合作守望相助網」，提醒民眾離家外出時應確實上鎖門窗、貴重物品避免外露。

關山警分局警方在林嫌住處搜索。（記者黃明堂翻攝）

