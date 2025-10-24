連撞4車釀1傷！撞「運兵車」還肇逃 吊照、移送再吃2罰單

南投埔里發生轎車連撞4汽、機車肇逃案，造成1名駕駛受傷，其中還波及1輛俗稱「運兵車」的高級商旅車。（埔里警方提供）

南投埔里鎮23日晚間，50歲張男開車行經市區，卻沿路擦撞汽、機車，造成1名駕駛受傷，最後擦撞俗稱「運兵車」的豐田高級商旅車後肇逃，共波及4車。張某今到案自稱身體不適釀禍，警方針對人傷、車損肇逃也將開出2罰單，最高共罰1萬2000元，致人受傷逃逸也將依過失傷害罪移送，並吊銷駕照，以遏止肇逃行為。

埔里警方表示，張某23日晚間8點半開車行經市區時，先後擦撞到路邊停放的機車、汽車，之後又追撞同向的掀背車，造成車上駕駛手腳擦挫傷，最後衝到對向車道，擦撞到1輛黑色商旅車，惟張男並未停車處理，反而驅車逃逸，直到今天才到案說明，其宣稱身體不太舒服才會闖禍。

請繼續往下閱讀...

警方表示，張某涉嫌肇事逃逸，現已難以查證是否有酒駕，不過針對致人受傷肇逃，不僅會依刑法過失傷害罪移送法辦，依道交條例還可吊銷駕照，並處3000至9000元罰鍰，另外，針對肇逃造成車損，但未有人員受傷，也可處1000至3000元罰鍰，2張罰單最高共罰1萬2000元，呼籲民眾切勿酒駕、肇逃，以維護交通安全。

南投埔里發生轎車連撞4汽、機車肇逃案，並造成1名掀背車的駕駛受傷。（埔里警方提供）

南投埔里發生轎車連撞4汽、機車肇逃案，其中1輛掀背車遭追撞（紅圈處），造成1名駕駛受傷。（埔里警方提供）

