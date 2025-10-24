爭議言行不只一樁！曾罵乘客「下賤」 打高中生公車司機被起訴

毆打學生的劉姓司機，也曾罵乘客「下賤」，被檢察官公然侮辱罪嫌起訴，最後判無罪。（記者謝武雄翻攝）

桃園客運劉姓司機因追打黃姓高中資優班學生引起社會關注，事實上，劉姓司機去年6月6日開車時也因質疑林姓乘客未告知付款方式逕行入座，雙方口角爭執，劉竟對林姓乘客說「你這麼下賤」、「那不是下賤」，案經桃園地檢署以公然侮辱罪起訴，簡易法庭法官從寬認定，劉姓司機講這些話只是個人修養問題，判處無罪。

檢調調查指出，劉姓司機於去年6月6日上午7點20分許，駕駛桃園客運公車，在行經桃園市區時，因不滿林姓乘客未告知付款方式逕行入座，與林姓乘客發生口角爭執，竟在大庭廣眾、車上乘客得共見共聞之情形下，對林姓乘客侮辱稱「你就是犯賤、下賤」等語，檢察官認為該語足以貶損林姓乘客人格，依公然侮辱罪嫌將劉姓司機起訴。

劉姓司機於庭訊時坦承有於案發當日向林姓乘客表示「你這麼下賤」、「那不是下賤」等語之事實，但他主觀上不是對林姓乘客講話，是受到驚嚇和影響才說這些話。

判決指出，按個人語言使用習慣及修養本有差異，有些人之日常言談確可能習慣性混雜某些粗鄙髒話（例如口頭禪、發語詞、感嘆詞等），或只是以此類粗話來表達一時之不滿情緒，縱使粗俗不得體，亦非必然蓄意貶抑他人之社會名譽或名譽人格，尤其於衝突當場之短暫言語攻擊，如非反覆、持續出現之恣意謾罵，即難逕認表意人係故意貶損他人之社會名譽或名譽人格；是就此等情形 亦處以公然侮辱罪，實屬過苛。

