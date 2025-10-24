為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    爭議言行不只一樁！曾罵乘客「下賤」 打高中生公車司機被起訴

    2025/10/24 13:28 記者謝武雄／桃園報導
    毆打學生的劉姓司機，也曾罵乘客「下賤」，被檢察官公然侮辱罪嫌起訴，最後判無罪。（記者謝武雄翻攝）

    毆打學生的劉姓司機，也曾罵乘客「下賤」，被檢察官公然侮辱罪嫌起訴，最後判無罪。（記者謝武雄翻攝）

    桃園客運劉姓司機因追打黃姓高中資優班學生引起社會關注，事實上，劉姓司機去年6月6日開車時也因質疑林姓乘客未告知付款方式逕行入座，雙方口角爭執，劉竟對林姓乘客說「你這麼下賤」、「那不是下賤」，案經桃園地檢署以公然侮辱罪起訴，簡易法庭法官從寬認定，劉姓司機講這些話只是個人修養問題，判處無罪。

    檢調調查指出，劉姓司機於去年6月6日上午7點20分許，駕駛桃園客運公車，在行經桃園市區時，因不滿林姓乘客未告知付款方式逕行入座，與林姓乘客發生口角爭執，竟在大庭廣眾、車上乘客得共見共聞之情形下，對林姓乘客侮辱稱「你就是犯賤、下賤」等語，檢察官認為該語足以貶損林姓乘客人格，依公然侮辱罪嫌將劉姓司機起訴。

    劉姓司機於庭訊時坦承有於案發當日向林姓乘客表示「你這麼下賤」、「那不是下賤」等語之事實，但他主觀上不是對林姓乘客講話，是受到驚嚇和影響才說這些話。

    判決指出，按個人語言使用習慣及修養本有差異，有些人之日常言談確可能習慣性混雜某些粗鄙髒話（例如口頭禪、發語詞、感嘆詞等），或只是以此類粗話來表達一時之不滿情緒，縱使粗俗不得體，亦非必然蓄意貶抑他人之社會名譽或名譽人格，尤其於衝突當場之短暫言語攻擊，如非反覆、持續出現之恣意謾罵，即難逕認表意人係故意貶損他人之社會名譽或名譽人格；是就此等情形 亦處以公然侮辱罪，實屬過苛。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播