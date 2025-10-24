70歲阿嬤騎士穿越阿里山公路 與汽車碰撞傷重不治

台18線阿里山公路26.8公里處、嘉義縣中埔鄉路段，發生死亡車禍。（中埔警分局提供）

台18線阿里山公路26.8公里處嘉義縣中埔鄉路段，昨天傍晚6時許發生死亡車禍。70歲蘇姓女騎士由南往北穿越路口時，與27歲劉姓男子駕駛的汽車相撞，由於衝擊力道相當猛烈，蘇姓阿嬤頭破血流、四肢骨折，當場失去生命跡象，經送醫搶救仍告不治，詳細肇事原因正由警方調查釐清中。

警方調查，18線公路26.8公里處於10月23日傍晚5時58分許，27歲劉姓男子駕駛汽小客車沿台18線由東往西方向行駛，行經上述路段，不慎與1部由南往北行駛的機車發生碰撞。該事故造成70歲蘇姓機車騎士頭部、胸部及四肢嚴重受傷，倒臥血泊中，經救護車送醫救治仍傷重不治。案經警方調查，雙方酒測值均為0。

中埔警分局表示，雙方疑似未注意車前路況，且行經無號誌路口未減速行駛，肇事責任仍待釐清，提醒駕駛人應遵守交通規則，隨時注意車前及四周狀況，並保持適當安全間距，避免交通事故發生，以確保生命財產安全。

嘉義縣消防局指出，昨日17時59分獲報指中埔鄉台18縣26.6k附近發生車禍案件，立即派遣分隊前往，抵達後回報現場為汽機車車禍，有1名女性傷者年約70歲，已無呼吸心跳，給予相關處置後，送往嘉義市聖馬爾定醫院救治。

阿里山公路26.8公里處發生死亡車禍。（中埔警分局提供）

台18線阿里山公路死亡車禍，現場怵目驚心。（中埔警分局提供）

