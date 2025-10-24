為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    3個月騙3億！台夫妻聯手中國詐團 落網辯只是打工仔

    2025/10/24 12:48 記者黃佳琳／高雄報導
    陳姓夫妻虛設「賣家幫」投資平台，短短3個月就騙到3億多元。（記者黃佳琳翻攝）

    陳姓夫妻與中國籍不明人士聯手，成立網站和自創手機APP程式，成立「賣家幫」平台，佯稱與多家知名品牌合作，只要加入會員，無須購買商品僅分享網站資訊，就可賺取高額回饋，短短3個月就騙到3億多元，檢警循線逮人，陳姓夫妻裝傻辯稱只是幫中國人打工，但仍被法官依詐欺等罪重判。

    判決指出，2021年底，警政署165反詐騙專線接獲多位民眾加入「賣家幫」投資遭詐騙案件，檢警介入調查，發現該詐騙集團聲稱只要加入會員，無須購買商品，僅需分享網站資訊並招募會員入會，就可賺取高額回饋。

    檢警介入調查後發現，以陳姓男子（45歲）、許姓女子（38歲）夫妻檔為首的詐欺集團，他們與中國籍綽號「海南」等多位不明人士合作，設計「賣家幫官方網站」、「賣家幫APP」，再設立登記「賣家幫有限公司」及成立LINE群組，並將APP放置在Android、ios應用程式庫供民眾下載。

    該集團對外號稱「零風險穩賺不賠」，已經和多家知名品牌合作，民眾只須下載APP並以1比1比率儲值金額，即可在「賣家幫」合作的網購通路購物，並佯稱若民眾透過該APP虛擬下單商品，幫商家衝高商品銷售量增加曝光率，商品不會實際出貨，於訂購商品24小時後即會收到退還的消費款項及回饋的紅利，紅利達一定金額可用於下次消費使用或換成現金。

    2021年11月底，該交易平台無預警解散LINE群組（會員人數高達4534人）、關閉官方網站及APP，部分投資人因而驚覺受騙並報警處理，經調查，受害人數高達7百多人，且根據查扣的帳冊計算，短短3個月就騙到3億1241萬餘元。

    高雄地方法院審理時，許女辯稱，自己只是單純做帳，沒有用話術去欺騙會員，不知道賣家幫是詐欺集團，陳男也否認涉案，辯稱自己是怕被羈押才承認犯罪；但法官綜合相關事證後，依涉犯742次詐欺罪各判刑1年4月至1年7月不等刑期，組織犯罪部分判刑3年6月，可上訴。

