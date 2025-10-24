8旬婦遭撞腦出血命危無證件 暖警靠「我是中和人」社群尋獲家屬

37歲的劉姓機車騎士行經板南路時，不慎與穿越馬路的86歲吳姓老婦發生碰撞。（記者鄭景議翻攝）

新北市中和區昨日清晨發生一起驚險的交通事故，一名37歲的劉姓機車騎士行經板南路時，不慎與穿越馬路的86歲吳姓老婦發生碰撞。強大撞擊力導致老婦人當場意識不清，被緊急送醫後診斷為腦出血及多處骨折，情況危急。所幸中和警方在老婦人身分不明的情況下，透過「我是中和人」臉書社群協尋，最終順利聯繫上家屬前往醫院照料。

中和警方表示，當時劉姓男子騎乘機車沿板南路往連城路方向行駛，不料與正在穿越板南路的吳姓老婦發生碰撞。劉男僅身體多處擦挫傷，經警方酒測值為零，排除酒駕情事。

請繼續往下閱讀...

然而，吳婦當下意識不清，被救護車送往雙和醫院急救後，醫師診斷她有腦出血及多處骨折，仍在醫院治療中。由於吳婦身上並未攜帶任何證件，警方鑑識小組採證比對後仍無法確認身分，使得案件處理一度陷入困境。

中和分局交通分隊副分隊長王俊智，秉持為民服務精神，主動在個人臉書及地方知名社群「我是中和人」發布協尋訊息。該協尋訊息很快獲得熱心民眾留言提供線索，並經由碧河里里長協助聯繫確認。警方終於在昨日18時許確認了吳婦的身份，並順利通知家屬前往醫院照料，讓原本焦急萬分的醫院與警方鬆了一口氣。

中和分局表示，警方除釐清車禍肇事責任，也肩負為民服務責任。同時呼籲民眾，若家中有年長者或失智親人，應隨身配戴緊急聯絡資訊或識別手環，以便發生意外時能即時聯繫家屬。

