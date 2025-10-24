桃園客運司機暴打高中生 Cheap梳理事件始末：司機相當惡劣

桃園客運劉姓司機毆打黃姓高中生，學生被打到口鼻流血。（擷取自網路）

桃園客運劉姓司機前日傍晚在桃園市區當街毆打黃姓高中學生，學生被打到口鼻流血，消息曝光引發外界譁然。對此，網紅「Cheap」梳理事情脈絡表示，桃園司機打人事件，一開始你會覺得學生嘴秋被打活該，但實際上，還原前面的影片，會覺得司機相當惡劣。

網紅「Cheap」昨於臉書粉專發文梳理這起事件脈絡如下：

請繼續往下閱讀...

第1點，「司機口氣差、質疑學生少投錢」。

司機對A同學口氣不好說：「18元只投13元，快補錢啦！」，A同學回「我上車前數兩次了是18元」，司機嗆說「2次勒」，A同學無奈稱「你不相信我，我可以下車」，司機直接回「喔好啊，那你下車離開」，A同學接著下車。

第2點，「司機一路上碎念，很像說：我很少跟低能兒講話」，隨後B同學下車時說「你連錢都不會數，這輩子也就這樣了」。

第3點，這名司機追了出去，2人在人行道上開打，基本上是司機輾壓，身材優勢，單方面爆打

「Cheap」認為，現實很殘酷，還是要記得那句話，「千金之子不死於市」。B同學那句話，跟在台中長按Alphard喇叭一樣，這不是吵架，屬於發起「戰鬥邀請」；現實很殘酷，法律上打人不對，但現實中，即使嘴巴挑釁人也要承擔風險，嘴人前先看一下對方肌肉吧，在法律上沒錯，但物理上會吃虧。

許多網友看到PO文後相繼留言，有人說「最可悲的是FB一堆智障不查證在那邊喊司機打得好」、「司機離開駕駛座就是完輸，你整台公車上還有那麼多乘客，隨意停車還未熄火就離開，假如釀成事故造成傷亡難辭其咎」、「看完影片 司機也不是啥好東西」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法