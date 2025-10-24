藝人閃兵案 最高檢下令：情節重大者從速從重偵辦、具體求刑

藝人閃兵案掀波，圖為男星陳柏霖。（資料照）

藝人閃兵案風波擴大，新北地檢署已陸續拘提包括陳柏霖、修杰楷等大咖男星，引發社會關注。最高檢察署今（24日）上午發布新聞痛斥涉案藝人，充分享受社會資源，卻以不正當手段逃避兵役，嚴重破壞兵役制度公平性，已函請全國各地檢署對於破壞兵役制度情節重大者，從嚴從速偵辦，對於惡性重大的閃兵案，應具體求刑，且對於法院判決過輕時，應依法上訴。

此外，最高檢署統計「閃兵」案件，每年平均件數已從2014至2023年間的平均105.1件增加為133.33件，顯示整體「閃兵」案件有增加趨勢，為遏止逃避兵役案一再發生，強烈建議主管機關應通盤檢討，並強化兵役法第32條以下之「徵兵處理」機制，核實兵役體位的認定，提高法定刑度為7年以下有期徒刑，使涉案者不得易科罰金，填補制度漏洞，讓心存僥倖之役男徹底斷念，杜絕不法逃避兵役的管道。

最高檢察署表示，統計2009年起至去年9月止，涉犯「閃兵」案件之被告共計2198人，其中1670人經檢察官提起公訴，另528人獲緩起訴處分，進一步分析「閃兵」案的犯罪類型，役男滯留境外占最大宗（計1012人），依序為無故不接受徵兵檢查（計437人）、接受徵集令卻無故逾入營期限5日（計417人）等，至於以不正當手段詐稱疾病、偽造或變造醫療證明、行賄醫師或以其他不正方法變更體位，以達免役目的之役男，累計16年來僅48人被查出並移送法辦，對照新北檢連日來偵辦藝人「閃兵」事件到案人數已達20餘人，足證此類以不正當手段逃避兵役的「閃兵」犯罪態樣，目前被查出者，僅冰山一角。

此外，2009年迄今，涉犯「閃兵」案件而被起訴的被告共1670人，僅2024年及2025年各有1件判處1年以上，但未逾2年，其他1668人之宣告刑均在6月以下；換言之，以不正當手段逃避兵役入監服刑者僅千分之1，可見目前法院對於此類案件之量刑過輕，最高檢察署已函請各檢察機關於偵辦「閃兵」案件，經查明被告犯罪事實明確而提起公訴時，應向法院請求從重量刑，如認個案判決量刑過輕，則依法提起上訴。

最高檢統計閃兵案與所有妨害兵役案件的占比統計。（記者林嘉東翻攝）

最高檢署統計閃兵案件區分不同役期期間之案件數量比較。（記者林嘉東翻攝）

