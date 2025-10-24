桃園司機痛毆學生案，家長呼籲不要給孩子二次傷害

桃園客運劉姓司機對黃姓資優班學生痛毆事件，當時也在車上的另名學生家長在Threads發聲，呼籲大眾不要被斷章取義截錄影音帶偏，校方也沒有不處理，有陪同學生到醫院、到警局，被害學生鼻梁斷了，等著開刀，也被打到滿臉血，「請不要給孩子二次傷害，這個年紀的孩子半大人半孩子！比較敏感。」

他並PO出學校給家長的信，內容指出已對受害學生班級進行輔導，學校要求桃園客運正視該問題，被司機所指投錢不足額學生並沒有上車，與司機發生肢體衝突的黃姓學生是按規定投足金額上車，絕無網路流傳學生搭霸王車情事，也請家長陪伴與支持孩子，共同度過這段時期，為孩子的身心健康把關。

網友紛紛留言，如「學生已被打到倒地無力，司機卻還不肯停手，簡直是在往死裡打」、「孩子以前念這所學校，家長也反映過公車問題，也知道桃園司機很跋扈，支持學生也心疼學生，謝謝孩子幫忙除三害」、「正義本身沒有錯，但也要適時保護自己，今天碰到拳頭，萬一是利刃真的是慘了！記下車牌、錄下影音、請師長、投訴都是方法」。

在Threads發文的家長表示，這幾個先後上車的學生是高中數資班的孩子，學生A上車投幣後，司機竟帶髒話回「你他X投13元，還18元咧」，學生表示自己上車前已經數了2次，確定是18元，若還是不相信那可以下車，遭司機冷回「2次咧」、「好啊，那你下車啊」，結果學生A就下車找教官。

接著司機邊開車邊用無線耳機跟友人碎念「很少跟低X兒講話」、「可憐哦」，黃姓學生聽到劉姓司機持續念學生A，下車時便出聲回嘴，未料司機竟追下車打人。

