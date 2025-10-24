嚇！白色自小客遭大貨車衝撞 如「蛋殼」般碎裂包覆電桿

小客車被大貨車衝撞，還好裡面沒人。（圖／翻攝自threads／mjzerotw授權提供）

彰化縣埔心鄉昨（23）日晚間9點許，發生一起驚悚的車禍，一輛行進中的大貨車突然失控衝向對向車道，猛烈撞擊停在路旁的小客車，被撞小客車推擠卡入電線杆中，像「蛋殼」般碎裂，幾成廢鐵，大貨車司機下車查看，還好沒人在裡面。

警方初步調查，這起事件發生於10月23日晚間9點20分，地點位於埔心鄉員鹿路三段156號附近。很多民眾經過現場時，目睹已成廢鐵的自小客車，大家都趕快通過，網路有人PO照，網友留言，阿彌陀佛，「撞成這樣，還能活嗎？」

根據警方初步調查，55歲的謝姓男子駕駛營業用大貨車，沿員鹿路由西往東往員林方向行駛，途中卻不明原因突然偏移至對向車道，猛烈撞擊由詹姓女子所有、停放在路邊的的自小客車。由於撞擊力道極大，被撞轎車當場被推擠卡入電線杆中，車體嚴重凹陷變形，幾乎全毀。

謝姓駕駛在事故發生後，自述腳部扭傷，已自行前往就醫。經警方實施呼氣酒測，其酒測值為0，已排除酒後駕車的可能性。而被撞的轎車因當時處於熄火停放狀態，車內無人，所幸無人員傷亡。

警方初步研判，謝姓駕駛疑恍神、緊張、心不在焉等分心駕駛行為，導致車輛失控偏離原有車道，確切的肇事原因尚待進一步調查釐清。

小客車像「蛋殼」般碎裂，幾成廢鐵。（圖／翻攝自threads／mjzerotw授權提供）

