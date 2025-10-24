台中西屯驚傳墜樓 22歲男當場死亡

台中西屯區漢口路一棟大樓，昨晚傳出有人墜樓，一名劉姓男子當場死亡，詳細死因今天將由檢察官相驗釐清。（記者陳建志攝）

台中西屯區漢口路一棟大樓，昨晚9點多驚傳一名22歲劉姓男子墜樓，消防人員到場時發現劉男已經明顯死亡，警方調查劉男自行上樓後沒多久就墜樓，初步排除外力介入，詳細死因今天將由檢察官相驗後釐清。

台中西屯區漢口路這棟大樓，昨晚9點18分民眾聽到「碰」的一聲巨響，探出窗外查看，赫然發現疑似有人墜樓，趕緊報案，消防人員和員警獲報趕到，查出墜樓的是劉姓男子（22歲），因全身多處骨折、明顯死亡，未再送醫，警方封鎖現場並通知家人到場確認身分。

請繼續往下閱讀...

台中市警局第六分局鑑識人員到場勘驗，並未發現打鬥或外力介入跡象，調閱相關監視器，發現劉男是自行走進大樓內上樓，沒多久就墜落，初步排除他殺可能，今天已經報警檢察官相驗釐清。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法