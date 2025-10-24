被爆值勤上健身房移送法辦！台東帥警曬大肌肌 反控職場霸凌

台東分局警員林和穆po上律師函及自己的肌肉照反控上司報私仇。（取自林和穆Threads）

台東警察分局警員林和穆因為喜好健身，在Threads上常發表自己一身健美肌肉照片，有著上萬名追蹤者，但近日被分局查獲多次於勤務中上健身房，依涉嫌刑法偽造文書與詐欺罪，移請台東地檢署偵辦。林和穆昨天深夜於Threads貼律師函聲明及自己的肌肉猛男照反擊，否認違法，並指上司有以司法資源報其私仇之嫌。

台東分局昨天發布聲明指出：「本分局林姓派出所警員，於本（114）年間多次於勤務中擅自離開勤務處所，至台東市區健身房從事私人活動。本分局獲悉後主動調查相關事證，查林員確有違反勤務紀律情事。全案已依涉嫌刑法偽造文書與詐欺罪，移請台東地檢署偵辦」。

林和穆深夜在Threads具名貼文至「職場霸凌」反擊，標題「當基層警察已經很辛苦了 還被長官這樣搞 真的雷到」，他感謝大家的關心，也希望大家有空的話能夠幫他轉發限時動態也好或是轉發也可以，讓更多的人知道台東這麼好的地方還會有這種事情發生。

林和穆貼上「查克國際法律事務所」擬訂的聲明，強調自己自民國109年9月分發至台東分局擔任基層警員職務，從來兢兢業業、行事清明，絕無違法之事。近日，雖遭台東分局督察組以「浮報加班費」之事由函送，但他從警以來，從未於加班時段外出從事與職務無關之私務事務，更遑論有藉此「浮報加班費」之事實。

他強調自己雖曾在非加班之「待命」時段外出，但該時段外出之事，是經單位主管許可，並無擅離職守，更無新聞所述有偽造文書等情。台東分局督察組疑因不滿他曾於113年間，因該組違法行政處分向公務人員保障暨培訓委員會提起復審，經該會認定有違法後撤銷，刻意將「非加班之待命時段外出」包裝為「加班外出」，混淆兩者之視聽，難謂無以珍貴之司法資源，報其私仇之嫌。

林和穆強調以擔任警察為榮，絕不會因此退縮，更要以此捍衛基層警員之權益。

