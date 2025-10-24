高中生被桃客司機猛打 姑姑為侄子發聲要詹江村道歉

桃客劉姓司機猛打黃姓高中生，其姑姑稱讚姪子見義勇為，點名詹江村道歉，詹在臉書以我要道歉甚麼來回應。（摘自詹江村臉書）

桃園客運學生專車劉姓司機因懷疑學生逃票，竟與另一名幫忙發聲的黃姓高中生發生衝突，引發社會大眾關注，一名自稱是高中生的姑姑的網友表示，很感謝理性的網友們為侄子發聲，接著希望質疑侄子做法的網友反思，「如果今天您們是我侄子，您們敢跟他一樣出來替同學平反嗎？」但同時也要嚴厲譴責亂帶風向的人，並點名國民黨桃園市議員詹江村道歉。

詹江村則回應，當時只是把警局的公開聲明稿，轉貼在社群上，並且註明經警局調查，請問錯在哪裡？事實上，司機認為另一個學生逃票，那是司機的認為，他沒有加任何評論，司機認為被挑釁所以打人，那也是司機打人的理由，他並沒有贊成或鼓勵私刑。

最後詹江村說，而敢跟司機說你「一輩子就這樣」是一種見義勇為的行為，是的，你的小孩是好棒棒，但是他為什麼要道歉？他有評論了整個事件嗎？

詹江村22日曾在臉書轉貼相關影片，並寫下「關於社群貼文，客運司機跟高中學生扭打乙案，經警方調查，該學生的朋友上車時候，被司機懷疑逃票，後來該學生在中山路中平路下車時，嗆司機只會找學生麻煩，於是兩人下車對嗆，然後就演出全武行。目前全案已經交由司法及學校處理。」

網友們分成兩派留言論戰，一派人力挺司機，另一派人則聲援高中生。也有不少網友留言還原事發過程，並提醒詹江村修改內文，以免造成誤會。

回顧這起事件經過，八德某高中黃姓學生與同學（A學生）於前天下午搭乘學生專車，劉姓司機質疑A學生只投幣13元（應投18元）就要上車，A學生強調已經數了2次，的確投了18元，最後A學生下車找教官；未料黃姓學生在桃園區中山路、中平路站下車時，說了「你連錢都不會算，這輩子就這樣了」，激怒司機，才發生司機下車痛毆學生事件。

