不知警惕！ 2年2度網交少女嘿咻 餐飲男遭重判4年2月

王姓男子2年2度嘿咻未滿14歲少女。士林地院法官斥王不知警惕，重判他4年2月徒刑。示意圖。（資料照）

王姓男子2年前在交往軟體上結識小敏（化名），把13歲少女帶回家發生性行為，台北地院法官考量王坦承犯行，也已與對方和解，判處1年8月徒刑，緩刑5年；未料，去年2月，他又在交友軟體上約出另名少女小詩（化名）嘿咻，這回小詩的父親拒絕和解，士林地院法官也斥王男不知警惕，重判他4年2月徒刑。

判決指出，從事餐飲的21歲王姓男子2年前2月間，在交友軟體「探探」，認識年僅13歲的小敏，約她至住處發生性行為，小敏家人察覺有異報警提告，檢方依王涉犯對未滿14歲女子為性交罪起訴。法院審理時，王男坦承犯行，法官考量王要扶養罹癌的父親，且與小敏家人達成和解，判王1年8月徒刑，緩刑5年。

去年3月間，王男又在「探探」交友軟體，結識未滿14歲，還在念國小的小詩，把她帶回士林區住處發生性行為，小詩父親發現後報警提告。法官審理時，小詩父親不原諒王，且拒絕與王男和解，王稱他與小詩是情侶關係，他因一時情不自禁才會發生性行為，犯後有積極與小詩父親和解但遭拒，求法官輕判，法官考量王再度與少女發生性行為，不知警惕，依王犯對未滿14歲女子為性交罪，重判他4年2月徒刑。

自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服，務將可盡快救援在生命危機中的兒童。

