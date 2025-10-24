為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    光復節多黨派遊行登場 北市多處路段交管

    2025/10/24 10:39 記者劉慶侯／台北報導
    「基進黨光復節遊行」集會遊行活動交通管制示意圖。（記者劉慶侯翻攝）

    「基進黨光復節遊行」集會遊行活動交通管制示意圖。（記者劉慶侯翻攝）

    基進黨、台澎黨、新黨，明（25）日8時至22時，都以慶祝光復節舉辦遊行活動，將行經北市中正區博愛路、武昌街一段、濟南路一段、信義路一段等路段，由於遊行活動路段部分近博愛特區周邊，台北市警局屆時將進行人車管制，並籲請民眾注意繞行。

    警方表示，各場次集會地點及遊行路線為：

    一、「基進黨光復節遊行」集會遊行活動：

    （一）集會地點：9時30分起，中華錢櫃前（中華路、衡陽路口東北角）人行道舉行集會活動，不影響道路通行。

    （二）遊行路線（10時出發）：

    中華錢櫃前人行道（集合後出發）→衡陽路北側人行道→博愛路→永綏街→延平南路→博愛路→武昌街一段→中華路一段東側人行道→中華錢櫃前人行道（抵達後解散）。

    二、「台澎黨表達訴求意見交流」集會活動：

    25日12時起，濟南路一段（中山南路至林森南路）東往西全線車道，管制車輛通行（視交通狀況提早或延後管制）。

    三、「新黨慶祝台灣光復節」車隊遊行活動：

    （一）集會地點：25日9時30分起，遊行車隊於中山區國民革命忠烈祠集結舉行集會活動。

    （二）車隊遊行路線（10時30分出發）：

    中山區忠烈祠（集合後出發）→北安路→市民大道→林森北、南路→信義路一段稍作休憩→杭州南路→愛國東路→中山南路快車道→青島西路→公園路→襄陽路→館前路→忠孝西路一段→中華路一段→成都路→漢口街二、一段→館前路→忠孝西路一段→公園路→青島西、東路→林森南路→忠孝東路→光復南路→新黨黨部。

    台北市警局表示，為維護總統府、司法院等重要官署周邊交通秩序及駐地安全，將視活動狀況及維安考量，必要時擴大管制凱達格蘭大道、貴陽街、懷寧街、重慶南路等路段，以架設安全阻隔設施，避免群眾或車隊移轉聚集。

    集會遊行活動期間行經相關管制區域內各路線公車，由北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛，民眾如欲查詢公車改道路線，請電洽臺北市公共運輸處02-27274168或電洽各站牌公車調度站查詢相關資訊。

    「新黨慶祝台灣光復節」車隊遊行活動交通管制示意圖。（記者劉慶侯翻攝）

    「新黨慶祝台灣光復節」車隊遊行活動交通管制示意圖。（記者劉慶侯翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播