光復節多黨派遊行登場 北市多處路段交管

「基進黨光復節遊行」集會遊行活動交通管制示意圖。（記者劉慶侯翻攝）

基進黨、台澎黨、新黨，明（25）日8時至22時，都以慶祝光復節舉辦遊行活動，將行經北市中正區博愛路、武昌街一段、濟南路一段、信義路一段等路段，由於遊行活動路段部分近博愛特區周邊，台北市警局屆時將進行人車管制，並籲請民眾注意繞行。

警方表示，各場次集會地點及遊行路線為：

一、「基進黨光復節遊行」集會遊行活動：

（一）集會地點：9時30分起，中華錢櫃前（中華路、衡陽路口東北角）人行道舉行集會活動，不影響道路通行。

（二）遊行路線（10時出發）：

中華錢櫃前人行道（集合後出發）→衡陽路北側人行道→博愛路→永綏街→延平南路→博愛路→武昌街一段→中華路一段東側人行道→中華錢櫃前人行道（抵達後解散）。

二、「台澎黨表達訴求意見交流」集會活動：

25日12時起，濟南路一段（中山南路至林森南路）東往西全線車道，管制車輛通行（視交通狀況提早或延後管制）。

三、「新黨慶祝台灣光復節」車隊遊行活動：

（一）集會地點：25日9時30分起，遊行車隊於中山區國民革命忠烈祠集結舉行集會活動。

（二）車隊遊行路線（10時30分出發）：

中山區忠烈祠（集合後出發）→北安路→市民大道→林森北、南路→信義路一段稍作休憩→杭州南路→愛國東路→中山南路快車道→青島西路→公園路→襄陽路→館前路→忠孝西路一段→中華路一段→成都路→漢口街二、一段→館前路→忠孝西路一段→公園路→青島西、東路→林森南路→忠孝東路→光復南路→新黨黨部。

台北市警局表示，為維護總統府、司法院等重要官署周邊交通秩序及駐地安全，將視活動狀況及維安考量，必要時擴大管制凱達格蘭大道、貴陽街、懷寧街、重慶南路等路段，以架設安全阻隔設施，避免群眾或車隊移轉聚集。

集會遊行活動期間行經相關管制區域內各路線公車，由北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛，民眾如欲查詢公車改道路線，請電洽臺北市公共運輸處02-27274168或電洽各站牌公車調度站查詢相關資訊。

「新黨慶祝台灣光復節」車隊遊行活動交通管制示意圖。（記者劉慶侯翻攝）

