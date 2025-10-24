桃園客運司機毆打高中生見血 律師挺提告：絕對不要向惡勢力妥協

桃園客運劉姓司機當街毆打學生。（圖擷自網路）

桃園客運劉姓司機前日傍晚在桃園市桃園區當街毆打黃姓高中學生，學生被打到口鼻流血，引起各界議論，律師李怡貞、王至德也發文表達意見。

李怡貞昨於臉書粉專「女人大律師李怡貞」發文提及，現在的社會，講實話反而被鄉愿大力撻伐指責學生不對，實在不分青紅皂白的很幽默。請學生家長一定要告到底，就算被認定互毆，也要為自己能培養出這麼優秀有正義感的孩子而驕傲，並且向桃園客運請求連帶責任的賠償，讓孩子知道是非對錯。學生如果有還手被認定互毆，本也該對自己年紀輕輕就終於揍到流氓負起責任，未成年的話更不用擔心刑責，絕對不要向惡勢力妥協。

「就算高中生嘴秋酸個幾句就可以打他嗎？」王至德於「法老王-王至德律師」臉書粉專發文分析，沒禮貌沒教養不是犯罪，但是打人是傷害罪，是刑事上的犯罪，5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金的傷害罪，最重可以判得跟遺棄致死罪一樣重，跟把人關起來的私行拘禁罪一樣重，跟強拍裸照一樣重，跟把人騙到傾家盪產的詐騙集團一樣重。

王至德說，高中生是刑事案件的被害人，還要檢討他沒禮貌、沒教養，然後覺得犯罪的司機很可憐，是有什麼事嗎？一個是刑事上的犯罪，一個是沒禮貌沒教養，這兩個在這些人的心中居然是一樣的？甚至是覺得傷害罪情有可願？「這些人的公民老師真的要哭死了！」、「支持高中生提告司機，這樣的司機開公車在路上跑，就跟不定時炸彈一樣，太可怕了！」

網友看到貼文後相繼留言，有人說「看完完整影片還能挺司機的這輩子大概也就這樣了吧」、「超認同！！司機就是流氓無賴！正義感爆棚的同學家長 一定要提告不和解，讓孩子知道自己是對的」、「社會上就是有很多這種人，只會欺負弱小沒gg」。

