富婆掏百萬包養男模遭偷拍 分手鬧上法院拿回10萬元

賴姓富婆到男模會館消費時，與鄭姓男模發展成男女朋友，賴女心疼鄭男家境不好，有個愛賭的老爸、愛吵架的老媽，掏出近百萬元幫忙還債及包他全場，讓他不用上班能安心處理家事，但兩人相處一段時間合不來鬧分手，鄭女提告索討99萬元，但法官僅判鄭男須賠10萬元。

判決指出，2022年9月，賴姓女子到高雄某男模會館消費時，與坐檯的鄭姓男模結識，賴女數度上門消費都指名鄭男坐陪，兩人逐漸發展成男女朋友關係；交往後，賴女拿出一間房作為兩人「愛的小窩」，期間，鄭男說自己父親愛賭欠債，賴女二話不說拿出34萬元幫忙還債，甚至當鄭男說自己要回家處理父母吵架的家庭糾紛時，賴女也拿出45萬元買下全場，讓鄭男不用去上班安心處理家事。

但兩人交往幾個月後，疑因個性不合鬧分手，談判期間，賴女發現，鄭男以監視她有沒有「帶男人回家」為藉口，偷偷在客廳安裝監視器偷拍，甚至談判分手期間，鄭男還當眾罵她「破格」、「恐怖情人」、「神經病」、「瘋子」，讓賴女心死，提告向鄭男索討賠償99萬元。

高雄地方法院審理時，鄭男坦承未經賴女同意就安裝攝錄影器材，但辯稱是為了觀察寵物倉鼠、確保房間打掃人員沒有竊取屋內物品，而賴女拿錢給他，也是心疼他的狀況，自願支付包場費，自己並沒有騙她。

法官審酌相關事證後，認為鄭男偷拍居家隱私部分已侵害賴女權益，這部分判他應賠10萬元；至於賴女拿出79萬元幫鄭父處理賭債、買下鄭男全場費用的部分，這部分認定證據不足，判免賠，可上訴。

