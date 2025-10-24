為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    雨夜潛入工地偷竊遇警巡邏 同夥駕車逃留他在現場被逮

    2025/10/24 10:20 記者周敏鴻／桃園報導
    中壢警分局已依竊盜罪嫌將鄧姓男子送辦。（警方提供）

    42歲鄧姓男子與同夥23日凌晨4點多，潛入桃園市中壢區1處工地，偷竊價值超過21萬元的電線、銅管，他們還來不及搬上車，就被巡邏的中壢警分局中福派出所員警發現，鄧男的同夥緊急駕車逃逸，留下鄧男在現場當場被逮。

    中福派出所員警當時巡邏經過中壢區中園路、桃圳路口的1處工地，發現1輛可疑轎車停放在路旁，警方趨前想要關心時，鄧男同夥衝上轎車駕駛座，開車加速逃逸，警方看到鄧男在一旁傻眼，路邊還放著電線、銅管，盤查之後，以竊盜罪嫌現行犯，將鄧男逮捕。

    警方說，鄧男與同夥注意到該處工地只有大門配置1名保全人員，研判有機可趁，便趁著下雨的暗夜潛入工地偷竊電線與銅管，為了逃避追查，他們還事先破壞了工地的監視器鏡頭，還好警方巡邏發現，沒讓價值21萬元的電線、銅管被偷。

    警方訊後已依竊盜罪嫌將鄧男移送桃園地檢署偵辦，另已鎖定鄧男的同夥身分，將持續追查他到案究責，警方提醒，工地若現場物料暫放區未上鎖，加上保全人數少致守衛相對薄弱，容易成為宵小覬覦的目標。

    鄧姓男子險些偷竊工地的電線、銅管得手。（警方提供）

