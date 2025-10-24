為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    翻車！ 「抓猴」結果只是車內吃午餐 夫與徵信社人員判拘

    2025/10/24 09:51 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗地院審理，認陳男等4人未達妨害自由之程度，但有強迫告訴人行無義務之事，依妨害自由未遂罪，判處4人25日至40日不等之拘役。（資料照）

    苗栗地院審理，認陳男等4人未達妨害自由之程度，但有強迫告訴人行無義務之事，依妨害自由未遂罪，判處4人25日至40日不等之拘役。（資料照）

    苗栗縣陳姓男子懷疑妻子外遇，找來徵信社跟蹤、埋伏，抓準妻子與其他男子同車於頭屋鄉一處公園停車場，上前「抓猴」，結果發現，妻子與對方在車內吃午餐，妻子忍受不了離婚，並告陳男及3名徵信社人員涉犯妨害自由，苗栗地院審理，認陳男等4人未達妨害自由之程度，依未遂罪各判處25日到40日之拘役。

    判決指出，陳男與前妻於2023年1月間協議離婚，但雙方離婚前，陳男因懷疑前妻有外遇，委託簡姓、張姓徵信社人員，進行調查與蒐證，簡員則另找來邱姓男子協助。

    陳男與簡、張、邱3人，於2023年8月13日中午12點許，抓準陳男前妻搭乘對方汽車到頭屋鄉一處公園停車場停車，並觀察2人移往後座後，分開2輛汽車停放於對方汽車後方停車格及右側，隨即下車拍打對方車窗及拉車門把，同時手持錄影要2人下車。

    過程中，簡姓徵信社人員拉開對方汽車右後車門，但被陳男前妻關上門；之後，陳男前妻下車與陳男理論後，與同車男子開車離去。

    前妻不滿受陳男與徵信社人員如此對待，且對方當下還直指她在車上亂搞、對不起陳男，但當時2人只是在車內吃午餐，怒告陳男等4人涉犯妨害自由。

    經法院勘驗相關影像後，認陳男等4人行為未達妨害自由之程度，但有強迫告訴人等下車溝通行無義務之事，依妨害自由未遂罪，判處4人25日至40日不等之拘役，如易科罰金，以1000元折算1日。全案可上訴。

