7男女擠1車遇盤查開門狂奔 警追逮發現4失聯移工

員警逮回逃跑的移工。（圖由民眾提供）

看到警察先跑再說！彰化縣鹿港警分局員警昨天（23日）巡邏行經建國路時，眼尖發現1輛休旅車，車上7名男女形跡可疑，準備攔查時，其中2人突然開門拔腿狂奔，員警尾隨狂追並通報警力支援，雙方追逐數十公尺後終將2人制伏，連同車上乘員清查發現，其中3男1女是失聯1至3年的越南籍移工，全案依法移送移民署彰化專勤隊辦理遣返事宜。

鹿港警分局員警王鉦凱、蘇芃瑞昨天下午3點多巡邏行經鹿港鎮建國路時，眼尖發現1輛休旅車上的7名男女容貌酷似外籍移工，且神情緊張形跡可疑，立即示意停車受檢，不料車上其中2人突然打開車門拔腿就跑，員警立即尾隨狂追，鹿港警分局並派出巡佐蔡國順、警員顏仲鴻、黃崇瑜、黃俊欽、劉家安火速抵達現場，控制該車，2名逃跑的移工旋即遭員警制伏。

警方指出，車上7名移工當中，共有3男1女是失聯的越南籍移工，分別從2022年8月至2024年11月通報失聯至今。員警將4名失聯移工帶返派出所製作相關資料，全案依規定移送移民署彰化專勤隊辦理遣返事宜。

鹿港警方當街查獲4名失聯移工。（圖由民眾提供）

休旅車擠了7名移工，遭警攔查。（圖由民眾提供）

員警控制休旅車上的乘員。（圖由民眾提供）

