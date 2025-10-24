為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    7男女擠1車遇盤查開門狂奔 警追逮發現4失聯移工

    2025/10/24 09:28 記者湯世名／彰化報導
    員警逮回逃跑的移工。（圖由民眾提供）

    員警逮回逃跑的移工。（圖由民眾提供）

    看到警察先跑再說！彰化縣鹿港警分局員警昨天（23日）巡邏行經建國路時，眼尖發現1輛休旅車，車上7名男女形跡可疑，準備攔查時，其中2人突然開門拔腿狂奔，員警尾隨狂追並通報警力支援，雙方追逐數十公尺後終將2人制伏，連同車上乘員清查發現，其中3男1女是失聯1至3年的越南籍移工，全案依法移送移民署彰化專勤隊辦理遣返事宜。

    鹿港警分局員警王鉦凱、蘇芃瑞昨天下午3點多巡邏行經鹿港鎮建國路時，眼尖發現1輛休旅車上的7名男女容貌酷似外籍移工，且神情緊張形跡可疑，立即示意停車受檢，不料車上其中2人突然打開車門拔腿就跑，員警立即尾隨狂追，鹿港警分局並派出巡佐蔡國順、警員顏仲鴻、黃崇瑜、黃俊欽、劉家安火速抵達現場，控制該車，2名逃跑的移工旋即遭員警制伏。

    警方指出，車上7名移工當中，共有3男1女是失聯的越南籍移工，分別從2022年8月至2024年11月通報失聯至今。員警將4名失聯移工帶返派出所製作相關資料，全案依規定移送移民署彰化專勤隊辦理遣返事宜。

    鹿港警方當街查獲4名失聯移工。（圖由民眾提供）

    鹿港警方當街查獲4名失聯移工。（圖由民眾提供）

    休旅車擠了7名移工，遭警攔查。（圖由民眾提供）

    休旅車擠了7名移工，遭警攔查。（圖由民眾提供）

    員警控制休旅車上的乘員。（圖由民眾提供）

    員警控制休旅車上的乘員。（圖由民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播