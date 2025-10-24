討欠費反被酸 托育員罵人母「死大餅臉、醜女」判罰5000元

彰化地院法官判陳女罰金5000元。（資料照）

彰化一名幼兒托育員不爽人母拖欠托育費，前往人母家裡討債，人母拿錢時對托育員說「可憐，缺錢缺成這樣，妳拿去看病用吧」，托育員事後在媽媽的臉書留言「死大餅臉」、「醜女」，媽媽認為，此用語讓她名舉受損，因此提妨害名譽告訴，該案經彰化地院審理，法官判陳女罰金5000元。

判決書說，媽媽蔡女請陳女當孩子的托育員，但後來因故發生爭執，媽媽決定停聘，但到辭退前，該給陳女托育費仍未給予，陳女多次上門討托育費，最後媽媽終於付托育費，但給錢時補了一句「可憐，缺錢缺成這樣，妳拿去看病用吧」。陳女氣得到媽媽的臉書網頁留言說，「死大餅臉」、「醜女」等詞語。

請繼續往下閱讀...

媽媽看得火冒三丈，決定到法院提告，她說，「死大餅臉」、「醜女」均具有輕蔑、鄙視及使人難堪之涵意，被告用這種詞語，讓她感到難堪、不快，一般人聽聞後亦能體認，這種用詞是對她人身之攻擊，係屬貶損告訴人名譽、尊嚴之言論無疑，已逾越一般人可合理忍受之範圍。

托育員說，她是因為蔡女口出「可憐，缺錢缺成這樣，妳拿去看病用吧」等語，心生不滿，為發洩情緒而為上開留言。

法官表示，透過網路發表或以電子通訊方式散佈之公然侮辱言論，因較具有持續性、累積性或擴散性，其可能損害逾一般人可合理忍受之範圍。

法官指出，被告具有針對性之情緒性用詞且涉及人身攻擊，藉此表達其羞辱、貶抑告訴人之意，顯已針對告訴人之名譽予以恣意攻擊，不能僅謂係因失言或衝動，且臉書個人頁面上發表上開留言，且該等留言一旦發布後，經由網際網路傳播迅速且廣泛之特性，不特定多數人隨時可能閱覽到該等內容，而對於告訴人之名譽人格造成長久之影響。審酌被告行為仍未取得原告原諒，及其經濟情況，因此判罰金5000元。

有「大餅臉」的知名藝人不在少數，不少知名新聞主播就有大餅臉，藝人許效舜也是典型的大餅臉，而根據CHAT GPT「大餅臉」是個漢語俗語，通常用來形容臉型較圓潤、寬闊，就像一個大餅（薄餅或煎餅）一樣圓圓的面容。這個字沒有貶義，更多的是形像比喻，有時也帶點或親切的感覺。在不同文化和個人觀點中，對「臉型」有不同的美學標籤。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法