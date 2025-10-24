假冒師大實習老師誘12名少女拍裸照、影片 惡狼被判11年6月

王姓男子假冒師大歷史系實習老師，在臉書、IG上誘騙12名少女自拍200多張裸照、100多部影片，還性侵其中1名少女。基隆地院合併判處他11年6月徒刑。（情境照）

基隆市王姓男子年初被控性侵少女小凡（化名），警方在他手機發現大量少女的裸照、影片，追查出他4年前開始在臉書、IG上，假冒師大歷史系實習老師身分，誘騙小凡在內共12名少女自拍裸照與影片給他看，還慫恿少女與他裸聊趁機偷錄少女裸體影像。基隆地院近日審結，依王犯兒童及少年性剝削防制條例、與強制性交罪等罪合併判處11年6月徒刑。

判決指出，在家人開的早餐店幫忙的王男，去年9月間透過網路交友，結識少女小凡，今年1月間約出小凡到基隆一家旅館開房間時，被控性侵小凡1次，被小凡家人發現後報警提告；王男到案稱並未性侵小凡，辯稱是兩情相悅，警方徵求王同意後查看王的手機，發現王的手機竟有200多張少女裸照與100多部裸體影片，報請檢察官指揮偵辦，追出竟有包括小凡在內共12名少女受害。

檢警查出，王男自4年前2月間開始在臉書、IG上，假冒師大歷史系實習老師身分，與被害少女攀談，取得少女好感後，慫恿被害少女自拍裸露胸部、與下體照片、影片，甚至趁少女與他裸聊時，再偷拍少女裸體影片。

法院審理時，王稱，他覺得自己長得不好看，才會假冒師大歷史系實習老師身分，讓被害少女覺得他很厲害，被害少女拍給他的裸體照與影片，他只拿來收藏用的，並沒有拿到網路上去賣，也沒有供他人觀賞或傳輸到任何網站或交付任何人。

法官考量，王男坦承犯行，被害少女影片並未外傳，王雖與部分少女家屬達成和解，但仍有被害少女家人無法原諒他的犯行，依王犯兒童及少年性剝削防制條例、與強制性交罪等罪合併判處11年6月徒刑。

