貨到又不取！店家被耍二次提告 法官判無罪

梁姓女子上網購物，店家把商品寄到便利商店，梁女未取貨遭退，店家通知梁女，梁女要求店家再寄一次，但商品到貨後，梁女又不去取貨，店家自認被耍怒提告，法官認為梁女雖有可議之處，但不能因為沒有按時取貨，就認定她存有損害商家的意圖，因此判她無罪。

判決指出，去年2月底，梁姓女子向新竹某家居賣場官網下訂3千多元商品，店家把商品寄到前金區某便利商店，但取貨期限到期，梁女卻未現身取貨，商品被退回新竹後，店家通知梁女，梁女道歉，說自己沒有注意到收貨通知，要求店家再把商品寄到三民區某便利商店。

店家二次寄出商品後，梁女還是沒去取貨，商品再度被退貨，店家火大，認為梁女耍人，害他們平台損失兩次運費及整理貨物時寄送的人力成本，報警提告毀棄損壞罪中的「以詐術致人損害財產罪」。

高雄地方法院審理時，梁女否認故意不去取貨，辯稱自己沒有收到取貨通知，不是故意耍人，並拿出自己和店家的對話紀錄佐證；法官檢視雙方對話紀錄，確認梁女第一次沒去取貨時，曾跟商家解釋自己很少注意EMAIL，才會疏忽到貨通知。

法官認為，現今社會網路交易頻繁，消費者變更初衷不願購買、臨時取消或因疏忽未及取貨之事並非罕見，也是經營者或業者需事先衡酌的必要成本，不能僅因消費者事後未按時取貨，於下訂購買商品時或再次請求重新寄送商品時，就認為主觀上存有損害商家的意圖，因此認定不構成毀棄損壞罪，判梁女無罪，可上訴。

