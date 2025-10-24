收殯葬業者紅包插隊火化 2管理員A走50萬判刑定讞

屏東縣枋寮鄉殯葬許姓等職員，涉嫌收受殯葬業者紅包後，插隊火化遺體，不服高雄高分院判囚，上訴被駁回，全案落幕。（記者鮑建信攝）

屏東縣枋寮鄉殯葬管理所爆發收紅包插隊火化貪瀆疑案，聘僱人員許宏成與吳忠應共涉嫌收賄50萬元，經高等法院高雄分院依違反貪污治罪條例各併處4年徒刑，2人不服上訴被駁回並定讞。

據了解，被告許男及吳男受僱枋寮鄉公所擔任殯葬管理所火化操作員，明知火化遺體須事先預約登記，不得恣意更動或調整火化順序，但部分殯葬業者為迎合家屬指定火化日期的要求，不願排隊等候，於是向許、吳2人行賄，要求提早火化。

辦案人員調查，許男等人自2019至2022年間，涉嫌陸續收取17名殯葬業者「火化紅包」，每具遺體500至1000元不等，合計收賄50萬元，各分得25萬元，依涉嫌違反貪污治罪條例，函送屏東地檢署偵查並起訴，殯葬業者因認罪，則獲緩起訴處分確定。

高雄高分院認為許等2人收賄時間長達3年，行賄業者高達17家，各併處有期徒刑4年，褫奪公權3年﹔2人不服上訴，被最高法院判決駁回，全案落幕，即將入監服刑。

