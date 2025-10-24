慶生砸蛋糕玩出火 壽星三對一打進法院

壽星慶生玩砸蛋糕卻砸出火，KTV內爆發衝突，吳男被控聚眾鬥毆。法院認定他孤身反擊、非糾眾行為，最終判決無罪確定。（資料照）

替友人慶生沒想到卻被蛋糕砸出火。吳姓男子去KTV會館中替林姓友人慶生，豈料席間被蛋糕砸中怒掀桌，與一群朋友在中庭爆發衝突。雲林地檢署以聚眾鬥毆起訴，但高等法院台南分院認為，整場吳男一打三，維持無罪。

去年8月15日晚間，吳男與壽星林男及友人聚會唱歌，席間吳男被蛋糕砸中，憤而掀翻桌面雜物離席。林男與友人追出理論，雙方在會館中庭拉扯互毆，一度有人搶奪垃圾桶推擠攻擊，現場顧客受驚，由警方到場處理。檢方指出該處屬公眾得出入場所，鬥毆外溢造成不安，已危及社會秩序。

檢方主張，依刑法第150條聚眾施強暴脅迫的構成要件，重點是三人以上共同以強暴或脅迫製造騷亂，此案有四人互毆，監視器畫面與到庭證述足證行為態樣具騷擾性與威嚇性，壽星林男與朋友，利用人數與現場態勢擴大騷動，對會館其他顧客造成恐懼與不便。

法院調閱影像並綜合證述後認定，當時為林男與友人三人圍毆吳男，雙方處於敵對關係，欠缺共同目的與合致意思。聚眾犯須三人以上朝同一目標共同施強暴或脅迫，吳男始終孤身在場，行為僅屬單方反擊，與聚眾要件不合。另鬥毆所生之傷害部分沒有提告，也沒辦法成立其他罪名。

一審判吳男無罪後，檢方不服上訴。二審認為，原審認事用法並無不當，檢方未提出新事證。聚眾鬥毆的規定，是強調維護公共安寧，雖然是以共同施強暴為前提，但這個案子是吳男一對三互毆，難認為糾眾騷亂，最終駁回上訴。

