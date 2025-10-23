為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台中七期豪虐殺凶嫌怪媒體「偏頗」 聲請不要國民法官審判被駁回

    2025/10/23 22:52 記者陳建志／台中報導
    台中七期豪宅虐殺案劉姓凶嫌怪媒體「不實、偏頗」報導，恐影響國民法官心證，聲請不進行國民法官審查，被台中地院駁回。（資料照）

    台中七期豪宅虐殺案，劉姓嫌犯近日聲請不要由國民法官審判，認為媒體以「不實、偏頗及誤導」的內容報導，會影響國民法官的心證，壓縮公平審判超然空間；台中地院則認為，國民參與審判已經實行1年多，大多是社會矚目的案件，媒體也都報導，未見國民法官因輿情導致不公平審判，此說法純屬臆測，駁回聲請。

    這起命案發生在去年10月，劉姓男子和許姓男子疑因傳播小姐款項以及許男歷來請款事宜，在台中七期豪宅發生嚴重爭執，劉嫌夥同共犯叫許男待在陽台、脫掉全身衣物，持多種器械虐打，將許男凌虐毆打致死。

    劉姓嫌犯近日聲請本案請求裁定不行國民參與審判，他主張，本案經媒體報導，披露相關的行凶細節，上網搜尋「七期、凌虐」等關鍵字，即能搜尋約20萬筆的搜尋結果，且各電子媒體新聞報導大部分以「凌虐致死」、「餵毒」為標題，認為新聞媒體以不實、偏頗及誤導的內容進行報導。

    他主張，這些報導容易激起大眾情緒，煽動大眾對被告仇視，嚴重影響社會大眾於訴訟外已就案件預先形成心證，極可能迫使國民法官不得不考量現實媒體輿情壓力，壓縮公平審判超然空間，難以進行公正審判，因此聲請不行國民參與審判。

    不過台中地院法官認為，國民參與審判施行已逾1年，全國各地方法院經由國民參與審判的案件，大多為社會矚目的案件，這些案件亦多經媒體報導，但至今未見國民法官因不堪承受輿情而出現不公平審判的情形，因此聲請人主張本案經多家媒體報導，難期國民法官能公正審判等語，純屬無據的臆測，駁回聲請。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

